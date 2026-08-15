Sevgili Kova, bugün kalbin bildiğin sınırların dışına çıkmak istiyor. Ay ile Venüs senin ufuk açan alanında buluşuyor ve aşkta farklı olana ilgi duymanı sağlıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte yeni bir plan yapmak, hiç gitmediğiniz bir yeri konuşmak aranıza heyecan katıyor. Monotonluk sizi yoruyorsa bugün küçük bir rota değişikliği bile harikalar yaratır.

Bekarsan, senden bambaşka bir dünyadan gelen biri ilgini çekebilir. Belki uzakta yaşıyor, belki bambaşka bir kültürden geliyor. Bu farklılığı bir engel değil, aradığın o taze nefes olarak görmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…