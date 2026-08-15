Sevgili Kova, bugün gökyüzü zihnini uzaklara götürüyor. Ay ile Venüs senin vizyon alanında buluşuyor ve bu buluşma sana ilham veriyor. İş hayatında farklı bir alan, uzak bir bağlantı ya da yeni bir öğrenme fikri bugün gündemine girebilir. Dün ortaklıklarda yaşanan hareketliliğin ardından bugün biraz geri çekilip büyük resme bakmalısın. Kafanı dağıtan bir konu varsa bugün ona bambaşka bir açıdan bakabilirsin. Rutin bakış açından çıkıp felsefi ve geniş bir pencere açmak seni çözüme götürür.

Maddi konularda uzakla ilgili bir imkan gündeme gelebilir. Farklı bir şehir ya da alışık olmadığın bir alandan gelen teklif ilgini çekebilir, araştırmalısın. Şartları detaylıca okuyup öyle karar ver, yeni fikirlere açık olmak sana bereket getirir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün farklı olan çekiyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle birlikte plan yapmak aranıza heyecan katıyor. Hafta sonu için küçük bir gezi rotası çizmek ikinizin de modunu anında değiştirir. Bekar bir Kova burcu isen, senden bambaşka bir dünyadan gelen biri ilgini çekebilir. Farklı kültürden, farklı tarzda birinin sohbeti seni büyüleyebilir. Bugün alışılmışın dışına çıkmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…