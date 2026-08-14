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Kova Burcu right-white
15 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.08.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 15 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

15 Ağustos Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilk adımı sen değil, karşındaki atıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma tam senin ilişkiler alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerinin söyleyeceği bir söz seni şaşırtacak kadar güzel olabilir. Belki uzun süredir beklediğin bir cümle, belki bir teklif, belki de sadece içten bir teşekkür. Sen genellikle mesafeni korursun, oysa bugün o mesafeyi biraz kapatman ikinize de iyi gelecek.

Bekarsan, biri sana açıkça ve dolambaçsız yaklaşabilir. Bu netlik seni önce ürkütebilir, çünkü hızlı yakınlaşma sana bağlanma tehdidi gibi geliyor. Ancak kaçmadan önce bu kişiyi tanımaya birkaç gün vermelisin; aradığın açıklık belki de tam olarak bu… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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