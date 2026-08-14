Sevgili Kova, bugün ilk adımı sen değil, karşındaki atıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma tam senin ilişkiler alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerinin söyleyeceği bir söz seni şaşırtacak kadar güzel olabilir. Belki uzun süredir beklediğin bir cümle, belki bir teklif, belki de sadece içten bir teşekkür. Sen genellikle mesafeni korursun, oysa bugün o mesafeyi biraz kapatman ikinize de iyi gelecek.

Bekarsan, biri sana açıkça ve dolambaçsız yaklaşabilir. Bu netlik seni önce ürkütebilir, çünkü hızlı yakınlaşma sana bağlanma tehdidi gibi geliyor. Ancak kaçmadan önce bu kişiyi tanımaya birkaç gün vermelisin; aradığın açıklık belki de tam olarak bu… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…