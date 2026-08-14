Sevgili Kova, bugün bereket sana karşındaki kişiden geliyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma tam senin ilişkiler alanında gerçekleşiyor. Yani bugün tek başına değil, birlikte kazanıyorsun. Bir ortaklık teklifi, bir iş birliği ya da bir müşteriden gelen büyük bir haber gündemine girebilir. Dün kapanan bir bağ varsa bugün yerine çok daha uygun biri çıkabilir, o yüzden umutsuzluğa kapılmamalısın.

Maddi konularda ortak yürüyen bir iş sana kazandırıyor. Belki bir sözleşme imzalanır, belki bekleyen bir pay netleşir. Şartları konuşurken açık olmalı, kendi payını çekinmeden istemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün karşı taraf ilk adımı atıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinin söyleyeceği bir söz seni şaşırtacak kadar güzel olabilir. Bekar bir Kova burcu isen, biri sana açıkça ve dolambaçsız yaklaşabilir. Bugün kaçma, çünkü aradığın netlik tam da bu… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…