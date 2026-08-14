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Koç Burcu right-white
15 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 15 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

15 Ağustos Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzü kalbine cesaret dağıtıyor! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin aşk alanını adeta bir ışık seliyle dolduruyor. İlişkin varsa, aylardır içinde tuttuğun bir cümle bugün nihayet dökülmek istiyor. Belki “seni özledim”, belki “ben de üzüldüm”, belki de aylardır ertelediğin bir teklif. Sen genellikle bu tür sözleri gururuna yediremezsin, oysa bugün ağzından çıkacak tek bir samimi cümle aranızdaki tüm buzları eritecek. Sakın “o da beni anlasın” deyip beklemeye kalkma, çünkü bugün konuşan kazanıyor.

Bekarsan, bir mesajla başlayan sohbet beklediğinden çok daha hızlı ilerleyebilir. Jüpiter cömertliğini bugün senin kelimelerine yerleştiriyor; yazdığın her şey karşı tarafa sıcacık ulaşıyor. Belki uzun süredir konuşmaya cesaret edemediğin biri, belki de bugün tanışacağın bambaşka biri. Bugün ilk adımı sen at, çünkü gökyüzü sana hayır demeyi zorlaştırıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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