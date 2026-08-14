Sevgili Koç, bugün gökyüzü kalbine cesaret dağıtıyor! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin aşk alanını adeta bir ışık seliyle dolduruyor. İlişkin varsa, aylardır içinde tuttuğun bir cümle bugün nihayet dökülmek istiyor. Belki “seni özledim”, belki “ben de üzüldüm”, belki de aylardır ertelediğin bir teklif. Sen genellikle bu tür sözleri gururuna yediremezsin, oysa bugün ağzından çıkacak tek bir samimi cümle aranızdaki tüm buzları eritecek. Sakın “o da beni anlasın” deyip beklemeye kalkma, çünkü bugün konuşan kazanıyor.

Bekarsan, bir mesajla başlayan sohbet beklediğinden çok daha hızlı ilerleyebilir. Jüpiter cömertliğini bugün senin kelimelerine yerleştiriyor; yazdığın her şey karşı tarafa sıcacık ulaşıyor. Belki uzun süredir konuşmaya cesaret edemediğin biri, belki de bugün tanışacağın bambaşka biri. Bugün ilk adımı sen at, çünkü gökyüzü sana hayır demeyi zorlaştırıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…