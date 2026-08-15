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Koç Burcu right-white
16 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 

16 Ağustos Pazar günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzü sana barışmayı öğretiyor. Ay ile Venüs tam karşı burcunda buluşuyor ve bu buluşma, senin ilişkiler alanını yumuşacık bir havayla dolduruyor. İlişkin varsa, aranızda çözülmeyen bir konu varsa bugün ona yaklaşmak beklediğinden çok daha kolay olacak. Sen genellikle tartışmalarda haklı çıkmayı seversin, oysa bugün haklı olmakla mutlu olmak arasında bir seçim yapman gerekiyor. İnatlaşmayı bir kenara bırakıp ilk adımı atan sen ol; bu, kaybetmek değil, sevgine sahip çıkmak demek.

Bekarsan, sana sakin ve dengeli davranan biri dikkatini çekebilir. Belki alışık olduğun tiplerden değil, belki de tam olarak bu yüzden ilgini çekiyor. Sen genellikle hızlı ve heyecanlı başlangıçları seversin, ama bugün yavaş ilerleyen bir yakınlık sana çok daha güzel şeyler vadediyor. İçindeki o sabırsızlığı dizginleyip aceleyi bir kenara bırakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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