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Kova Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 5 Ekim - 11 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ekim - 11 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, eğitim, yurt dışı ya da yayıncılık gibi bir konu bu hafta öne çıkıyor. Yeni bir kurs, sınav ya da hukuki süreç düşünüyorsan hafta sonundaki Terazi Yeniayı bunun için güzel bir başlangıç olabilir. Haftanın ortasında Uranüs'ün Mars'la kurduğu uyumlu açı, alışılmışın dışında bir fikri hayata geçirmeni kolaylaştırıyor. Fikrini paylaşırken ayrıntıyı atlama.

Maddi olarak kariyer alanında eski bir iş teklifi ya da yarım kalmış bir proje Venüs retrosu sayesinde geri gelebilir; bunun maddi karşılığını yeniden değerlendir. Kısa vadeli bir kazanç yerine uzun vadeli bir anlaşmaya odaklan.

Gelelim aşka. Mars ilişkiler alanında olduğu için partnerinle tartışma çıkarsa tonuna dikkat et; haklı olsan bile sesini yükseltmek konuyu büyütür. Kalbin boştaysa yeni bir ortam, bir kurs ya da küçük bir yolculuk gönül kapını aralayabilir; özgür ruhlu yanın karşındakinde merak uyandıracak.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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