Sevgili Kova, eğitim, yurt dışı ya da yayıncılık gibi bir konu bu hafta öne çıkıyor. Yeni bir kurs, sınav ya da hukuki süreç düşünüyorsan hafta sonundaki Terazi Yeniayı bunun için güzel bir başlangıç olabilir. Haftanın ortasında Uranüs'ün Mars'la kurduğu uyumlu açı, alışılmışın dışında bir fikri hayata geçirmeni kolaylaştırıyor. Fikrini paylaşırken ayrıntıyı atlama.

Maddi olarak kariyer alanında eski bir iş teklifi ya da yarım kalmış bir proje Venüs retrosu sayesinde geri gelebilir; bunun maddi karşılığını yeniden değerlendir. Kısa vadeli bir kazanç yerine uzun vadeli bir anlaşmaya odaklan.

Gelelim aşka. Mars ilişkiler alanında olduğu için partnerinle tartışma çıkarsa tonuna dikkat et; haklı olsan bile sesini yükseltmek konuyu büyütür. Kalbin boştaysa yeni bir ortam, bir kurs ya da küçük bir yolculuk gönül kapını aralayabilir; özgür ruhlu yanın karşındakinde merak uyandıracak.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…