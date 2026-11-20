Sevgili Kova, Mars ve Jüpiter ilişkiler evinde yan yana ve bu da hayatındaki insanlarla bağlarını canlandırıyor. Partnerin, yakın bir arkadaşın ya da iş ortağınla birlikte yapacağın bir plan bugün sana enerji verecek. Karşındakinin coşkusu seni de harekete geçirebilir.

Ay iletişim evinde, Koç burcunda; aklın hızlı, sözlerin net. Kısa bir gezi, kardeşlerle buluşma ya da uzun süredir yazmak istediğin bir mesaj için uygun bir gün. Aşk evindeki retro Uranüs ise geçmişten bir anıyı ya da eski bir hobiyi yeniden gündemine getirebilir; buna gülümseyerek yaklaş.

Bekar Kovalar için bugün dışarıda geçirilecek zaman güzel bir tanışmaya vesile olabilir. Partnerli Kovalar ise partneriyle birlikte yeni bir şey deneyerek ilişkiye taze bir soluk katabilir. Sadece fikirlerini paylaşırken karşı tarafın görüşlerine de alan aç.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…