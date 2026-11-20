AKOM'un haftalık raporuna göre İstanbul'da yağışlı hava cumartesi günü de sürecek.

21 Kasım Cumartesi hava durumu

21 Kasım Cumartesi için gök gürültülü sağanak beklenirken metrekareye 10-20 kilogram yağış düşmesi, sıcaklığın 13 ile 17 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

22 Kasım Pazar hava durumu

Pazar günü hava parçalı ve az bulutlu olacak; 2-5 kilogramlık hafif yağış dışında daha sakin bir gün bekleniyor.

23 Kasım Pazartesi hava durumu

Yeni haftanın ilk gününde ise lodos yeniden gündemde. 23 Kasım Pazartesi için lodos fırtınası uyarısı yapılırken akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. O gün metrekareye 5-15 kilogram yağış düşebilir, sıcaklık 11 ile 20 derece arasında değişecek.

24 Kasım Salı hava durumu

Salı gününden itibaren yağış beklenmezken termometrelerde belirgin bir düşüş göze çarpıyor. Salı en düşük 7, en yüksek 12 derece olacak.

25 Kasım Çarşamba-26 Kasım Perşembe hava durumu

Çarşamba en düşük 5, en yüksek 14 derece; perşembe ise en düşük 7, en yüksek 15 derece olarak tahmin ediliyor.