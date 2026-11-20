Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a Alarm: 17.00'den Önce Köprüleri Geçin!
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış ve lodos için sosyal medya hesabından saat vererek uyarıda bulundu. AKOM'un bugün yayımladığı bültene göre kentte hafta sonuna kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak, yeni haftanın ilk gününde ise lodos fırtınası bekleniyor.
AKOM'dan İstanbul'a alarm.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul için saat verdi.
"17.00'den önce köprüleri geçin."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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