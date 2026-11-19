'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre;

💨 İlimizde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgârın, bugün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

⛈️ 20 Kasım 2026 öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte, ilimizin özellikle doğu ve kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

⚠️ Fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel ve su baskını, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'