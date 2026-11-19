İstanbul'da Fırtına Bitiyor: Kuvvetli Yağış İçin Tarih Verildi
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına dayanarak kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği, megakentte etkisini sürdüren fırtınanın ne zaman biteceğini açıkladı. İşte Valilik'ten son duruma dair açıklama.
Fırtına 19 Kasım Perşembe akşamı kuvvetlenecek.
Fırtına yerini sağanak yağışa bırakacak. Yağış için tarih verild.
İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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