Bir Meslek Grubuna Tren Biletlerinde Yüzde 50 İndirim Yapılacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TCDD Taşımacılık AŞ, 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası'nda öğretmenlere yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulayacak. İndirim yalnızca bu bir haftalık dönemde öğretmen tarifesiyle alınan biletlerde geçerli olacak. Genel Müdür Ufuk Yalçın, kampanyanın 2014'ten bu yana her yıl tekrarlandığını hatırlattı.
İndirim 24-30 Kasım arasında YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde geçerli olacak.
Resmi ve özel okul öğretmenleri ile akademisyenler de kampanyadan yararlanabilecek.
Öğretmenler yıl boyunca da yüzde 15 indirimle seyahat ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın