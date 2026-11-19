TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Öğretmenler Haftası için hazırlanan kampanyanın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre öğretmenler 24-30 Kasım tarihleri arasında yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel tren seferleri için alacakları biletlerde tam tarifenin yarısını ödeyecek. Kampanya, Öğretmenler Günü olan 24 Kasım'da başlayıp bir hafta boyunca sürecek.

İndirim, öğretmen tarifesi üzerinden uygulanacak; bu nedenle bilet alırken öğretmen tarifesinin seçilmesi gerekiyor. Kampanya yalnızca bilet ücretini kapsıyor; biletle birlikte alınan ek hizmet bedelleri indirimin dışında tutuluyor.

Biletler TCDD Taşımacılık'ın internet sitesi, mobil uygulaması ve gişelerinden alınabilecek. İndirimli dönem 24 Kasım Salı günü başlayıp 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek; 28-29 Kasım hafta sonu da bu takvimin içinde yer alıyor.