Sınıf Anneleri Yasak Dinlemiyor: Öğretmenler Günü İçin Tam Altın ve Kişi Başı 2 Bin 500 Lira Toplanıyor
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24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken sınıf annelerinin yönettiği hediye toplama grupları yeniden devrede. WhatsApp mesajlarında kişi başı 2 bin 500 liralık kahvaltı, çiçek ve tam altın isteniyor, gram altın mı hediye çeki mi tartışması sürüyor, birden fazla çocuğu olan veliler ise her sınıfa ayrı para yatırmak zorunda kalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) maddi değeri olan hediyelerin kabul edilmemesini istiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumartesi kahvaltısı için gelen WhatsApp mesajında kişi başı 2 bin 500 lira istendi.
Bir grup gram altın önerdi, bazı veliler çok pahalı bulunca hediye çeki de gündeme geldi.
MEB, 81 ile gönderdiği yazıda yalnızca maddi değeri olmayan sembolik hediyelerin kabul edilmesini istemişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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