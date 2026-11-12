Sınıf Anneleri Yasak Dinlemiyor: Öğretmenler Günü İçin Tam Altın ve Kişi Başı 2 Bin 500 Lira Toplanıyor

Veli grubuna düşen mesajda öğretmen için 21 Kasım Cumartesi günü bir kahvaltı düzenleneceği duyuruldu. Kişi başı istenen 2 bin 500 liranın içinde çiçek ve bir adet tam altın da var.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre bu tür toplamalara çoğunlukla sınıf anneleri öncülük ediyor. Gram altın, tam altın, çanta ve takı, hediye listelerinde en sık geçen seçenekler.