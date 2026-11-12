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Sınıf Anneleri Yasak Dinlemiyor: Öğretmenler Günü İçin Tam Altın ve Kişi Başı 2 Bin 500 Lira Toplanıyor

Sınıf Anneleri Yasak Dinlemiyor: Öğretmenler Günü İçin Tam Altın ve Kişi Başı 2 Bin 500 Lira Toplanıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 07:39
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24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken sınıf annelerinin yönettiği hediye toplama grupları yeniden devrede. WhatsApp mesajlarında kişi başı 2 bin 500 liralık kahvaltı, çiçek ve tam altın isteniyor, gram altın mı hediye çeki mi tartışması sürüyor, birden fazla çocuğu olan veliler ise her sınıfa ayrı para yatırmak zorunda kalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) maddi değeri olan hediyelerin kabul edilmemesini istiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Cumartesi kahvaltısı için gelen WhatsApp mesajında kişi başı 2 bin 500 lira istendi.

Cumartesi kahvaltısı için gelen WhatsApp mesajında kişi başı 2 bin 500 lira istendi.

Veli grubuna düşen mesajda öğretmen için 21 Kasım Cumartesi günü bir kahvaltı düzenleneceği duyuruldu. Kişi başı istenen 2 bin 500 liranın içinde çiçek ve bir adet tam altın da var.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre bu tür toplamalara çoğunlukla sınıf anneleri öncülük ediyor. Gram altın, tam altın, çanta ve takı, hediye listelerinde en sık geçen seçenekler.

Bir grup gram altın önerdi, bazı veliler çok pahalı bulunca hediye çeki de gündeme geldi.

Bir grup gram altın önerdi, bazı veliler çok pahalı bulunca hediye çeki de gündeme geldi.

Başka bir veli grubunda gram altın fikri ortaya atıldı. Bazı veliler öneriye sıcak baktı, bazıları ise tutarı fazla buldu. Tartışma uzayınca hediye çeki de seçenekler arasına girdi.

Aynı sınıftaki ailelerin bütçeleri birbirinden çok farklı olduğu için her yeni teklif, kimin ne kadar verebileceği sorusunu da gündeme getiriyor.

Her sınıf için ayrı toplama yapıldığında birden fazla çocuğu okula giden aileler aynı hediye için birkaç kez cebinden para çıkarıyor. Bazı veliler, diğer ailelerin tepkisinden çekindiği için istemeden de olsa gruba katılıyor.

Eğitimciler, bu toplamaların öğretmenler arasında kıyaslamaya, veliler arasında da rekabete yol açtığına dikkat çekiyor.

MEB, 81 ile gönderdiği yazıda yalnızca maddi değeri olmayan sembolik hediyelerin kabul edilmesini istemişti.

MEB, 81 ile gönderdiği yazıda yalnızca maddi değeri olmayan sembolik hediyelerin kabul edilmesini istemişti.

MEB, geçen yıl 81 il valiliğine gönderdiği yazıda Öğretmenler Günü'nde yalnızca maddi değeri bulunmayan, sembolik hediyelerin kabul edilmesini istemişti. Türkiye Gazetesi'ne göre yüksek tutarlı toplamalar bu uyarıya rağmen sürüyor.

Sınıf annesi uygulaması ise bakanlığın Aralık 2023'te valiliklere gönderdiği yazıyla mevzuatta yeri olmadığı gerekçesiyle kaldırılmıştı. Ancak veli gruplarındaki organizasyonların kimin önderliğinde yürüdüğü hâlâ değişmiş görünmüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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