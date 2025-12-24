Hediye Parası Vermeyi Reddeden Velileri İfşa Eden Sınıf Annesi Tepkilerin Odağında
2023 yılında sınıf ve eğitim işleyişine dışarıdan müdahale edildiği gerekçesiyle sınıf anneliği kaldırılmıştı. Ancak uygulama kalksa da farklı isimler adı altında sınıf işleyişinde söz sahibi olan bazı veliler hakkında şikayetlere rastlayabiliyoruz. Bir X hesabında yapılan şikayette de uygulamanın gizli de olsa devam ettiği yönünde.
Bir X hesabına gelen şikayet şöyle;
Gelen tepkiler şöyle;
Tabii çözümün öğretmende olduğunu söyleyenler de var
Sınıf anneliği meselesi yeniden konuşuldu.
