Hediye Parası Vermeyi Reddeden Velileri İfşa Eden Sınıf Annesi Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.12.2025 - 11:10

2023 yılında sınıf ve eğitim işleyişine dışarıdan müdahale edildiği gerekçesiyle sınıf anneliği kaldırılmıştı. Ancak uygulama kalksa da farklı isimler adı altında sınıf işleyişinde söz sahibi olan bazı veliler hakkında şikayetlere rastlayabiliyoruz. Bir X hesabında yapılan şikayette de uygulamanın gizli de olsa devam ettiği yönünde.

Bir X hesabına gelen şikayet şöyle;

Oğlumun okulundaki 'Sınıf Annesi' teröründen artık midem bulanıyor. Kadın kendini okulun sahibi, bizi de marabası sanıyor. Öğretmenler Günü için 'Öğretmenimize zincir kolye alacağız, herkes 750 TL ateşlesin, itiraz istemiyorum' diye emrivaki bir mesaj attı. 'Benim durumum yok, ben kendim çiçek alıp kutlayacağım' dedim diye, beni 40 kişilik veli grubunda 'Maalesef öğretmenimize değer vermeyen, elini cebine atmayan velilerimiz yüzünden kalitemiz düşüyor' diyerek ifşa etti. Ardından gruba 'Parayı Yatıranlar (Tam Liste)' diye bir liste atıp, sadece benim adımı yazmadı. Resmen psikolojik şiddet uyguluyor. Çocuğum okulda dışlanmasın, o kadının şerrine uğramasın diye borç harç bulup o parayı gönderdim. Bu bir hediyeleşme değil, resmen haraç sistemi. MEB yasakladı diyorlar ama bizim sınıfta diktatörlük tam gaz devam ediyor.

Gelen tepkiler şöyle;

Tabii çözümün öğretmende olduğunu söyleyenler de var

Sınıf anneliği meselesi yeniden konuşuldu.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
