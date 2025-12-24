Hediye Parası Vermeyi Reddeden Velileri İfşa Eden Sınıf Annesi Tepkilerin Odağında

Oğlumun okulundaki 'Sınıf Annesi' teröründen artık midem bulanıyor. Kadın kendini okulun sahibi, bizi de marabası sanıyor. Öğretmenler Günü için 'Öğretmenimize zincir kolye alacağız, herkes 750 TL ateşlesin, itiraz istemiyorum' diye emrivaki bir mesaj attı. 'Benim durumum yok, ben kendim çiçek alıp kutlayacağım' dedim diye, beni 40 kişilik veli grubunda 'Maalesef öğretmenimize değer vermeyen, elini cebine atmayan velilerimiz yüzünden kalitemiz düşüyor' diyerek ifşa etti. Ardından gruba 'Parayı Yatıranlar (Tam Liste)' diye bir liste atıp, sadece benim adımı yazmadı. Resmen psikolojik şiddet uyguluyor. Çocuğum okulda dışlanmasın, o kadının şerrine uğramasın diye borç harç bulup o parayı gönderdim. Bu bir hediyeleşme değil, resmen haraç sistemi. MEB yasakladı diyorlar ama bizim sınıfta diktatörlük tam gaz devam ediyor.