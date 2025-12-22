Ekran Parlaklığını Kıstıran Siyah Gömleğe Gelen Birbirinden İronik Yorumlar
Sıcak havalarda ve sıcak bölgelerde daha doğal kumaşlar ve açık renk giyilmesi tavsiye edilir. Tabii havalar yurt genelinde soğudu ama halen daha koyu renk giyilmemesi gereken kentlerimiz de var. Bir X kullanıcısı ise Mersin'de havaların hala sıcak olduğunu kanıtlamak için bir selfie paylaştı. Ancak giydiği gömlek konunun önüne geçti. İlginç benzetmeler peş peşe geldi.
Paylaşım şöyleydi;
Tabii gömlek resmen rol çaldı.
Marka soruldu.
Meşhur kebapçının gömleği hatırlatıldı.
Benzetmeler bitmedi.
Farklı yorumlar da oldu.
Kendisi yalnız değildi.
Pek çevreci durmadığı da belirtildi.
Pek çok insana bu his geldi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
