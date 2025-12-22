onedio
Ekran Parlaklığını Kıstıran Siyah Gömleğe Gelen Birbirinden İronik Yorumlar

Oğuzhan Kaya
22.12.2025 - 13:47

Sıcak havalarda ve sıcak bölgelerde daha doğal kumaşlar ve açık renk giyilmesi tavsiye edilir. Tabii havalar yurt genelinde soğudu ama halen daha koyu renk giyilmemesi gereken kentlerimiz de var. Bir X kullanıcısı ise Mersin'de havaların hala sıcak olduğunu kanıtlamak için bir selfie paylaştı. Ancak giydiği gömlek konunun önüne geçti. İlginç benzetmeler peş peşe geldi.

Paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Tabii gömlek resmen rol çaldı.

twitter.com

Marka soruldu.

twitter.com

Meşhur kebapçının gömleği hatırlatıldı.

twitter.com

Benzetmeler bitmedi.

twitter.com
Farklı yorumlar da oldu.

twitter.com

Kendisi yalnız değildi.

twitter.com

Pek çevreci durmadığı da belirtildi.

twitter.com

👇

twitter.com

Pek çok insana bu his geldi.

twitter.com

