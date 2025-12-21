Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Koca bir haftayı daha geride bıraktık ve yavaş yavaş yılı da kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu sene de elimizden düşüremediğimiz telefonlarımızda bizi alıp götüren birbirinden komik paylaşımlara denk geldik. Özellikle mizahın ana kaynağı olan X'te (eski adıyla Twitter) her konunun mizahı yapıldı. Yemekler de dahil!
Bu hafta X'te yemeklerle ilgili komik tweetleriyle hepimizi güldüren kullanıcılar vardı.
İşte bizleri mizaha doyuran tweetler!
Hazırsanız, vazgeçilmez konumuz olan salça eksikliğiyle başlayalım.
Ve işte herkesin yaşadığı o durum;
Yavaşça kaydırın 😂
Yaratıcılıkta 10 numarayız.
😂😂😂
👇🏻
👇🏻
Bu hafta muzlara biraz sinirliyiz.
😂😂😂
👇🏻
👇🏻
Bizdir;
😂😂
İdeal kahvaltı ektedir;
Sonunda!
Haftaya görüşmek üzere...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın