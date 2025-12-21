onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 16:43

Koca bir haftayı daha geride bıraktık ve yavaş yavaş yılı da kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu sene de elimizden düşüremediğimiz telefonlarımızda bizi alıp götüren birbirinden komik paylaşımlara denk geldik. Özellikle mizahın ana kaynağı olan X'te (eski adıyla Twitter) her konunun mizahı yapıldı. Yemekler de dahil!

Bu hafta X'te yemeklerle ilgili komik tweetleriyle hepimizi güldüren kullanıcılar vardı. 

İşte bizleri mizaha doyuran tweetler!

Hazırsanız, vazgeçilmez konumuz olan salça eksikliğiyle başlayalım.

twitter.com

Ve işte herkesin yaşadığı o durum;

twitter.com

Yavaşça kaydırın 😂

twitter.com

Yaratıcılıkta 10 numarayız.

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Bu hafta muzlara biraz sinirliyiz.

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

👇🏻

twitter.com

😂😂😂

👇🏻

twitter.com

Bizdir;

twitter.com

😂😂

twitter.com

İdeal kahvaltı ektedir;

twitter.com

Sonunda!

twitter.com

Haftaya görüşmek üzere...

twitter.com

İlginizi Çekebilir

