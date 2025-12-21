Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Koca bir haftayı daha geride bıraktık ve yavaş yavaş yılı da kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu sene de elimizden düşüremediğimiz telefonlarımızda bizi alıp götüren birbirinden komik paylaşımlara denk geldik. Özellikle mizahın ana kaynağı olan X'te (eski adıyla Twitter) her konunun mizahı yapıldı. Yemekler de dahil!

Bu hafta X'te yemeklerle ilgili komik tweetleriyle hepimizi güldüren kullanıcılar vardı.

İşte bizleri mizaha doyuran tweetler!