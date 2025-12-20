onedio
Her Şeyi 2x'de İzleme Bağımlılığından Geçen Yılın Hedeflerini Yeni Yıla Taşıyana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her Şeyi 2x'de İzleme Bağımlılığından Geçen Yılın Hedeflerini Yeni Yıla Taşıyana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2025 - 18:29

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Bazı insanların da öyle.

Bazı insanların da öyle.
twitter.com

Büyümek havalıydı bir zamanlar.

Büyümek havalıydı bir zamanlar.
twitter.com

2x izlemek bağımlılıktır.

👇

👇
twitter.com
Bu karşılaştırmalarda kriter ne acaba? Dondurmayla salatalık da karşılaştırılmıştı. Tek benzerlikleri yerken çıkan ses.

Bu karşılaştırmalarda kriter ne acaba? Dondurmayla salatalık da karşılaştırılmıştı. Tek benzerlikleri yerken çıkan ses.
twitter.com

Geçen sene hazırlıktı gibi düşün.

Geçen sene hazırlıktı gibi düşün.
twitter.com

Diğerinin de daha zamanı var.

Diğerinin de daha zamanı var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Akımları takip edenler anladı.

Akımları takip edenler anladı.
twitter.com
Çoğu geri döner desem linç gelir mi?

Çoğu geri döner desem linç gelir mi?
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

