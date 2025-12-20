onedio
Kaç Vekil Döndü? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Milletvekillerinin Ne Kadar Ulaşılabilir Olduğunu Test Etti

Pelin Yelda Göktepe
20.12.2025 - 17:06

Milletvekillerinin temel görevi mecliste halkı temsil etmek bildiğiniz üzere. Bu yüzden halkın sorunlarını dinlemeleri, halkla iletişim halinde olmaları, onların yaşadıkları sorunları dinlemeli, bunları meclise taşımalı ve çözüm yolları bulmaları gerekiyor. Bu durum demokrasinin sağlıklı işleyişi için oldukça önemli. Peki milletvekillerine ulaşmak kolay mı?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, milletvekillerine mail atarak kaç tanesinden geri dönüş alacağını denedi. Videoda çıkan sonuç ise düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DR2AQ82jF_x/
Buradan izleyebilirsiniz;

Özkara'nın açıklamasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 592 milletvekiline gönderilen e-postalara toplam 42 milletvekilinden geri dönüş alınmış.

Partilere göre dönüş yapan milletvekili sayıları ise şu şekilde:

Milletvekili sayısına oranla en yüksek başarıyı %100 ile DSP elde etmiş. Partinin tek milletvekili, maile geri dönüş yapmış.

