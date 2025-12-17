Dış Görünüşüne Bakarak İş Vermediklerini Söyleyen Bir Genç İsyan Etti: "Gençlerin Önünü Neden Kapatıyorlar?"

İşsizlik, gençlerin en büyük sorunlardan biri. Üniversite mezunu olanlar da dahil pek çok genç aynı sorundan muzdarip. Bu durum, gençlerin hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor ve geleceğe karşı umutlarını kırıyor. İş bulsalar bile düşük ücretle çalışan gençler, gelecek için plan yapmayı gereksiz görüyor.
Mor Mikrofon isimli kanalın sokak röportajında konuşan bir genç, yaşadığı duruma isyan etti. Dış görüşününe bakarak iş vermediklerini söyleyen genç 'Biz gençlerin önünü neden kapatıyorlar? Asgari ücret 22 bin TL. Çalışıyorum yetmiyor.' dedi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Türkiye'de genç işsizlik oranı ne?
