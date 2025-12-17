onedio
Dış Görünüşüne Bakarak İş Vermediklerini Söyleyen Bir Genç İsyan Etti: "Gençlerin Önünü Neden Kapatıyorlar?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.12.2025 - 15:59

İşsizlik, gençlerin en büyük sorunlardan biri. Üniversite mezunu olanlar da dahil pek çok genç aynı sorundan muzdarip. Bu durum, gençlerin hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor ve geleceğe karşı umutlarını kırıyor. İş bulsalar bile düşük ücretle çalışan gençler, gelecek için plan yapmayı gereksiz görüyor. 

Mor Mikrofon isimli kanalın sokak röportajında konuşan bir genç, yaşadığı duruma isyan etti. Dış görüşününe bakarak iş vermediklerini söyleyen genç 'Biz gençlerin önünü neden kapatıyorlar? Asgari ücret 22 bin TL. Çalışıyorum yetmiyor.' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Türkiye'de genç işsizlik oranı ne?

Ekim ayı verilerine göre 15-24 yaş arası genç nüfusun işsizlik oranı %15,6. Bazı insanlar gençlerin işsiz olmasının sebebinin, gençlerin iş beğenmemesi olduğunu savunuyor. Fakat gençler, aldıkları eğitim doğrultusunda hak ettikleri şartlarda çalışarak, makul bir maaşla yaşamlarını sürdürmeyi talep ediyor. Özellikle yükseköğretim mezunlarında işsizlik oranı yaklaşık %10. Diplomaların artık herhangi bir şey ifade etmemesi ise başka bir problemi ortaya koyuyor.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
