Alanında Marka Olan 46 Yıllık Sanayi Devi İflas Ettiğini Açıkladı
Gebze’de yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin iflas ettiği açıklandı. 1980 yılında kurulan firmanın faaliyetlerine son vermesi, sanayi camiasında dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi. Şirketle iş ilişkisi bulunan birçok firmanın da bu süreçten etkilendiği ifade ediliyor.
Kocaeli Barış gazetesinden Hanifi Surun’un haberine göre; Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde, Koca Beton Sanayi Sitesi Altıntaş İş Merkezi No: 7/8 adresinde faaliyet gösteren ve bölgenin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan şirket hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.
Alacaklılar boş döndü.
Uzun süre bölgenin önemli firmalarından olmuştu.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
