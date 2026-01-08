onedio
Alanında Marka Olan 46 Yıllık Sanayi Devi İflas Ettiğini Açıkladı

Alanında Marka Olan 46 Yıllık Sanayi Devi İflas Ettiğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.01.2026 - 22:41

Gebze’de yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin iflas ettiği açıklandı. 1980 yılında kurulan firmanın faaliyetlerine son vermesi, sanayi camiasında dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi. Şirketle iş ilişkisi bulunan birçok firmanın da bu süreçten etkilendiği ifade ediliyor.

Kocaeli Barış gazetesinden Hanifi Surun’un haberine göre; Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde, Koca Beton Sanayi Sitesi Altıntaş İş Merkezi No: 7/8 adresinde faaliyet gösteren ve bölgenin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan şirket hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

Alacaklılar boş döndü.

Alacaklılar boş döndü.

İddiaya göre, alacaklarını tahsil etmek için şirket merkezine giden bazı alacaklılar herhangi bir ödeme alamadan geri döndü. Bu durum, Gebze sanayi bölgesinde endişe yarattı.

1980 yılında kurulan Atilla Profil, demir, sac ve profil ürünleriyle sanayinin temel hammadde ihtiyaçlarını karşılayan önemli firmalar arasında bulunuyordu.

Uzun süre bölgenin önemli firmalarından olmuştu.

Uzun süre bölgenin önemli firmalarından olmuştu.

2000’li yıllarda sanayideki teknolojik dönüşüme uyum sağlamak için makine yatırımlarına yönelen şirket, uzun süre bölgedeki fabrikaların önemli tedarikçileri arasında yer aldı.

Firmanın iflas sürecine ilişkin resmi açıklamalar ve hukuki ayrıntıların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. 1980’de kurulan şirketin iflası, sanayi çevrelerinde geniş yankı uyandırırken, Atilla Profil ile ticari bağı bulunan çok sayıda firmanın da bu gelişmeden etkilendiği ifade ediliyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
