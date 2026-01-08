Kira Zam Oranının Belli Olmasının Ardından Depozito İçin de Tarihi Karar Geldi
Ev sahipleri ile kiracıları yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündemde. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2026 Ocak ayı için kira artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlenirken, kira zamlarının yanı sıra depozito uygulamaları da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu başlıkta yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar çıktığı öğrenildi.
Kira gibi depozitolar da artacak.
1993 yılında 15 lira ödedi bugün güncel kira üzerinden depozitosunu geri almasına hükmedildi.
“Tahliye tarihindeki kira bedeli esas alınmak zorunda"
