onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kira Zam Oranının Belli Olmasının Ardından Depozito İçin de Tarihi Karar Geldi

Kira Zam Oranının Belli Olmasının Ardından Depozito İçin de Tarihi Karar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.01.2026 - 20:34

Ev sahipleri ile kiracıları yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündemde. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2026 Ocak ayı için kira artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlenirken, kira zamlarının yanı sıra depozito uygulamaları da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu başlıkta yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar çıktığı öğrenildi.

Kaynak - Mynet

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kira gibi depozitolar da artacak.

Kira gibi depozitolar da artacak.

Kira artışları ve tahliye tartışmalarıyla sık sık karşı karşıya gelen ev sahipleri ile kiracılar, bu kez depozito nedeniyle mahkemelik oldu. Yargıtay’ın verdiği emsal karara göre, kira bedelindeki artışa paralel olarak depozito tutarı da güncel kira üzerinden değerlendirilecek.

Show Haber’in aktardığına göre Avukat Alperen Yılmaz, “Esas olan kiralanan tarihteki değil, güncel tarihteki depozito tutarıdır” dedi. Yargıtay’ın kararına göre kiracı, taşınırken yıllar önce ödediği depozitoyu değil, mevcut kira bedeli üzerinden hesaplanan tutarı ev sahibinden geri alabilecek.

1993 yılında 15 lira ödedi bugün güncel kira üzerinden depozitosunu geri almasına hükmedildi.

1993 yılında 15 lira ödedi bugün güncel kira üzerinden depozitosunu geri almasına hükmedildi.

Olayda, 1993 yılında kiraya giren bir kişinin depozito olarak 15 lira ödediği, 2014’te evden ayrılırken ise güncel kira bedeli üzerinden depozitosunu geri almak için yargıya başvurduğu aktarıldı. Yargıtay’ın emsal nitelikte bir karara imza atarak, kiracının depozitosunun ayrıldığı tarihte ödediği güncel kira tutarı üzerinden iade edilmesine hükmettiği belirtildi.

“Tahliye tarihindeki kira bedeli esas alınmak zorunda"

“Tahliye tarihindeki kira bedeli esas alınmak zorunda"

Avukat Alperen Yılmaz, sözleşmede açıkça belirtilmesi halinde depozitonun tahliye tarihindeki kira bedeli üzerinden iade alınabileceğini söyledi. Yılmaz, artış oranları ve tahliye tartışmalarının ardından bu kez depozito tutarı nedeniyle uyuşmazlık yaşandığını, Yargıtay’ın ise son noktayı koyduğunu ifade etti.

Yılmaz, “Tahliye tarihindeki kira bedeli esas alınmak zorunda. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi de bu yönde karar verdi” dedi. Kanuna göre depozitonun, ev sahibi ve kiracının birlikte açacağı bir mevduat hesabında tahliye tarihine kadar tutulması gerektiğini hatırlatan Yılmaz, bunun uygulamada pek yaygın olmadığını da sözlerine ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın