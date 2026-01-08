Kira Zam Oranının Belli Olmasının Ardından Depozito İçin de Tarihi Karar Geldi

Kira artışları ve tahliye tartışmalarıyla sık sık karşı karşıya gelen ev sahipleri ile kiracılar, bu kez depozito nedeniyle mahkemelik oldu. Yargıtay’ın verdiği emsal karara göre, kira bedelindeki artışa paralel olarak depozito tutarı da güncel kira üzerinden değerlendirilecek.

Show Haber’in aktardığına göre Avukat Alperen Yılmaz, “Esas olan kiralanan tarihteki değil, güncel tarihteki depozito tutarıdır” dedi. Yargıtay’ın kararına göre kiracı, taşınırken yıllar önce ödediği depozitoyu değil, mevcut kira bedeli üzerinden hesaplanan tutarı ev sahibinden geri alabilecek.