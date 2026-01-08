HSBC, Altının Ons Değerinin İlk 6 Ayda 5 Bin Doları Görebileceğini Açıkladı

HSBC, Perşembe günü yayımladığı analizde jeopolitik gerilimler ve küresel borçlardaki artışın etkisiyle altının 2026’nın ilk yarısında ons başına 5 bin dolara kadar tırmanabileceğini öngördü.

Reuters’ın aktardığına göre banka, bu güçlü yükseliş ihtimaline karşın 2026 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisini ons başına 4.600 dolardan 4.587 dolara çekti. HSBC, revizyonun gerekçesi olarak fiyatların kısa sürede sert yükselmesi halinde yaşanabilecek olası bir düzeltme riskine dikkat çekti.

Kaynak - Gazete Oksijen