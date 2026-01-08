HSBC, Altının Ons Değerinin İlk 6 Ayda 5 Bin Doları Görebileceğini Açıkladı
HSBC, Perşembe günü yayımladığı analizde jeopolitik gerilimler ve küresel borçlardaki artışın etkisiyle altının 2026’nın ilk yarısında ons başına 5 bin dolara kadar tırmanabileceğini öngördü.
Reuters’ın aktardığına göre banka, bu güçlü yükseliş ihtimaline karşın 2026 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisini ons başına 4.600 dolardan 4.587 dolara çekti. HSBC, revizyonun gerekçesi olarak fiyatların kısa sürede sert yükselmesi halinde yaşanabilecek olası bir düzeltme riskine dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HSBC, öncelikle tahminini düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HSBC ilk altı ayı işaret etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın