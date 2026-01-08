onedio
HSBC, Altının Ons Değerinin İlk 6 Ayda 5 Bin Doları Görebileceğini Açıkladı

Hakan Karakoca
08.01.2026 - 18:24

HSBC, Perşembe günü yayımladığı analizde jeopolitik gerilimler ve küresel borçlardaki artışın etkisiyle altının 2026’nın ilk yarısında ons başına 5 bin dolara kadar tırmanabileceğini öngördü.

Reuters’ın aktardığına göre banka, bu güçlü yükseliş ihtimaline karşın 2026 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisini ons başına 4.600 dolardan 4.587 dolara çekti. HSBC, revizyonun gerekçesi olarak fiyatların kısa sürede sert yükselmesi halinde yaşanabilecek olası bir düzeltme riskine dikkat çekti.

Kaynak - Gazete Oksijen

Reuters’a göre HSBC, yükseliş beklentisine karşın 2026 için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4.600 dolardan 4.587 dolara düşürdü. Banka, bu adımı yıl içinde hızlı yükselişin olası bir düzeltme riski yaratabileceğiyle açıkladı.

HSBC raporunda, jeopolitik tansiyonun düşmesi ya da ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara vermesi durumunda, yıl içinde olası fiyat düzeltmesinin daha sert yaşanabileceği uyarısına yer verildi.

HSBC, Perşembe günü yayımladığı analizde jeopolitik riskler ve küresel borçlardaki artışın etkisiyle altının 2026’nın ilk yarısında ons başına 5 bin dolara kadar çıkabileceğini öngördü.

