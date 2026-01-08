PSG, Real Madrid'in Milli Yıldızı Arda Güler İçin Servet Ödemeye Hazırlanıyor
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Fransa’nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain’in, genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü.
El Nacional’in aktardığına göre PSG, Arda Güler’in transferi konusunda oyuncu cephesiyle ilk temasları kurdu. Haberde, Real Madrid’deki durumu yakından izlenen Arda’nın, Paris ekibinin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.
PSG, 100 milyon Euro'ya yakın bir teklif hazırlıyor.
Arda Güler, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor.
