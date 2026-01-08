onedio
PSG, Real Madrid'in Milli Yıldızı Arda Güler İçin Servet Ödemeye Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.01.2026 - 17:50

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Fransa’nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain’in, genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

El Nacional’in aktardığına göre PSG, Arda Güler’in transferi konusunda oyuncu cephesiyle ilk temasları kurdu. Haberde, Real Madrid’deki durumu yakından izlenen Arda’nın, Paris ekibinin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.

PSG, 100 milyon Euro'ya yakın bir teklif hazırlıyor.

İddialara göre PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Arda Güler’i transferde ilk sıraya koydu. Fransız kulübünün, milli futbolcu için 100 milyon euro civarında bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’nin, Arda’yı oyun kurucu rolünde kullanmayı planladığı ve bu doğrultuda transfer görüşmelerini hızlandırdığı ifade edildi.

Arda Güler, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor.

Öte yandan Arda Güler, Real Madrid kariyerinde çıktığı maçlarla Fenerbahçe’ye önemli gelir sağladı. Milli futbolcu, 50 karşılaşmaya ulaşarak sarı-lacivertli kulübe 4 milyon euro kazandırırken, geçtiğimiz ay 75. maçına çıkmasıyla bu rakama 2 milyon euro daha eklendi. Böylece sözleşmedeki 10 milyon euroluk bonusun 6 milyon euroluk bölümü devreye girmiş oldu ve toplam transfer bedeli 26 milyon euroya yükseldi. Arda’nın 50 maç daha oynaması halinde Fenerbahçe 4 milyon euro daha elde edecek ve toplam rakam 30 milyon euroya çıkacak. Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden de sarı-lacivertliler yüzde 20 pay alma hakkına sahip.

Hakan Karakoca
