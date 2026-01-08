PSG, Real Madrid'in Milli Yıldızı Arda Güler İçin Servet Ödemeye Hazırlanıyor

Öte yandan Arda Güler, Real Madrid kariyerinde çıktığı maçlarla Fenerbahçe’ye önemli gelir sağladı. Milli futbolcu, 50 karşılaşmaya ulaşarak sarı-lacivertli kulübe 4 milyon euro kazandırırken, geçtiğimiz ay 75. maçına çıkmasıyla bu rakama 2 milyon euro daha eklendi. Böylece sözleşmedeki 10 milyon euroluk bonusun 6 milyon euroluk bölümü devreye girmiş oldu ve toplam transfer bedeli 26 milyon euroya yükseldi. Arda’nın 50 maç daha oynaması halinde Fenerbahçe 4 milyon euro daha elde edecek ve toplam rakam 30 milyon euroya çıkacak. Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden de sarı-lacivertliler yüzde 20 pay alma hakkına sahip.