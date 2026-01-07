Ruben Amorim ile Yolları Ayıran Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'i Listesine Aldı
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United’a geçici teknik direktör olarak geri dönebilir. Ruben Amorim’in görevden ayrılmasının ardından kulübün, Norveçli çalıştırıcıyı kısa süreli bir çözüm olarak ciddi biçimde gündemine aldığı ifade ediliyor.
The Guardian’ın aktardığına göre Solskjaer, kulüple yeniden çalışmaya olumlu bakıyor ve taraflar arasındaki temaslar sürüyor. Kulüp kaynakları, kaptan Bruno Fernandes ile Harry Maguire başta olmak üzere tecrübeli oyuncuların da bu geçici görevlendirmeye destek verdiğini belirtiyor.
Beşiktaş döneminden sonra Solskjaer için bir kez daha Premier Lig ihtimali doğdu.
Solskjaer bir kez daha bu deneyimi yaşamış kalacı teknik direktörlüğe terfi etmişti.
Solskjaer'in Manchester karnesi de dikkat çekiciydi.
