Ruben Amorim ile Yolları Ayıran Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'i Listesine Aldı

Solskjaer’in yeniden göreve gelmesi durumunda, geçici dönemi iyi bir performansla geçirip bu süreci kalıcı bir göreve dönüştürmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ancak Manchester United yönetimi, şu aşamada yalnızca kısa vadeli bir plan üzerinde duruyor ve Norveçli teknik adamın doğrudan kalıcı olarak atanması gündemde değil.

Bu durum Solskjaer için yabancı bir tablo değil. Norveçli teknik adam, Aralık 2018’de José Mourinho’nun ayrılığı sonrası geçici olarak göreve başlamış, elde ettiği başarılı sonuçların ardından Mart 2019’da teknik direktörlük görevine kalıcı olarak getirilmişti.