onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Ruben Amorim ile Yolları Ayıran Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'i Listesine Aldı

Ruben Amorim ile Yolları Ayıran Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'i Listesine Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.01.2026 - 19:13

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United’a geçici teknik direktör olarak geri dönebilir. Ruben Amorim’in görevden ayrılmasının ardından kulübün, Norveçli çalıştırıcıyı kısa süreli bir çözüm olarak ciddi biçimde gündemine aldığı ifade ediliyor.

The Guardian’ın aktardığına göre Solskjaer, kulüple yeniden çalışmaya olumlu bakıyor ve taraflar arasındaki temaslar sürüyor. Kulüp kaynakları, kaptan Bruno Fernandes ile Harry Maguire başta olmak üzere tecrübeli oyuncuların da bu geçici görevlendirmeye destek verdiğini belirtiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş döneminden sonra Solskjaer için bir kez daha Premier Lig ihtimali doğdu.

Beşiktaş döneminden sonra Solskjaer için bir kez daha Premier Lig ihtimali doğdu.

Manchester United’ta teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir isim yeniden öne çıktı. Ruben Amorim’in ayrılığının ardından yönetim, kulübün eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’i geçici görev için değerlendirmeye aldı.

İngiliz basınından The Guardian’a göre Norveçli teknik adam, efsaneleştiği kulübe geri dönmeye sıcak bakarken taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Kulüp içinden sızan bilgilere göre kaptan Bruno Fernandes ve Harry Maguire’ın da aralarında bulunduğu deneyimli futbolcular, Solskjaer’in geçici olarak göreve gelmesine olumlu yaklaşıyor.

Solskjaer bir kez daha bu deneyimi yaşamış kalacı teknik direktörlüğe terfi etmişti.

Solskjaer bir kez daha bu deneyimi yaşamış kalacı teknik direktörlüğe terfi etmişti.

Solskjaer’in yeniden göreve gelmesi durumunda, geçici dönemi iyi bir performansla geçirip bu süreci kalıcı bir göreve dönüştürmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ancak Manchester United yönetimi, şu aşamada yalnızca kısa vadeli bir plan üzerinde duruyor ve Norveçli teknik adamın doğrudan kalıcı olarak atanması gündemde değil.

Bu durum Solskjaer için yabancı bir tablo değil. Norveçli teknik adam, Aralık 2018’de José Mourinho’nun ayrılığı sonrası geçici olarak göreve başlamış, elde ettiği başarılı sonuçların ardından Mart 2019’da teknik direktörlük görevine kalıcı olarak getirilmişti.

Solskjaer'in Manchester karnesi de dikkat çekiciydi.

Solskjaer'in Manchester karnesi de dikkat çekiciydi.

Solskjaer, Manchester United döneminde önemli başarılara imza attı. Norveçli teknik adam, 2020 ve 2021 sezonlarında takımı Premier Lig’de ilk üçe taşırken, 2021’de UEFA Avrupa Ligi finaline kadar yükseldi. Finalde Villarreal’e penaltı atışları sonucu kaybedilmesi kupanın kaçmasına neden oldu.

Ancak 2021-22 sezonunda yaşanan kötü sonuçların ardından Kasım ayında görevine son verildi. Solskjaer, bu tarihten sonra yalnızca Beşiktaş’ta kısa süreli bir teknik direktörlük yaptı ve Ağustos ayında siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın