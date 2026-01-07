Futboldaki Soruşturma Genişletildi: Teknik Direktörler ve Menajerler de Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörler açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 108 teknik adamın Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

Bununla birlikte 108 futbol menajeri de sevk edildi. İsimler TFF'nin internet sitesinden yayınlandı.

Mehmet Altıparmak, Gökhan Ünal, Hakan Keleş gibi ünlü teknik direktörlerle Cenk Ergün, Erdem Karagöl gibi menajerler listede yer aldı.