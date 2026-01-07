onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Futboldaki Soruşturma Genişletildi: Teknik Direktörler ve Menajerler de Sevk Edildi

Futboldaki Soruşturma Genişletildi: Teknik Direktörler ve Menajerler de Sevk Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.01.2026 - 17:23

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörler açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 108 teknik adamın Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

Bununla birlikte 108 futbol menajeri de sevk edildi. İsimler TFF'nin internet sitesinden yayınlandı.

Mehmet Altıparmak, Gökhan Ünal, Hakan Keleş gibi ünlü teknik direktörlerle Cenk Ergün, Erdem Karagöl gibi menajerler listede yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

212 yeni isim PFDK'ya sevk edildi.

212 yeni isim PFDK'ya sevk edildi.

Futbolda bahis soruşturması genişleyerek büyüyor. Hakemler, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin ardından şimdi de teknik direktörler ve menajerler PFDK'ya sevk edildi. 104 teknik direktör 108 menajerin yer aldığı listede ünlü isimler de yer aldı.

PFDK'ya sevk edilen teknik direktörler şu isimler:

PFDK'ya sevk edilen teknik direktörler şu isimler:

Savaş Yıldırım, Semih Tokatlı, Hakan Yılmaz, Serkan Ençetin, Tansu Yaan, Gökhan Ünal, Necdet Emre Özbayer, Aydemir Emrah Uzun, Harun Dişlitaş, Erhan Koç, İlker Erdem, İlker Avcıbay, Murat Parlak, Taner Gürsoy, Avni Okumuş, Tevfik Ata Tekin, Adem Çağlayan, Taner Gülleri, Erdoğan Sarıuşak, Ali Asım Balkaya, Ertürk Koray Balcıoğlu, Cevdet Uzunköprü, Murat Sönmez, Ahmet Yurtsever, Metin İlhan, Bülent Yenihayat, Sadullah Zehir, Mehmet Seçkin, Sercan Yıldırım, Muzaffer Taşkın, Serdar Göçerle, Muzaffer Bilazer, Murat Özkan, Can Güçer, Nuri Çolak, Coşkun Öz, Mete Işık, Ergün Işık, Mehmet Erol, Sait Taş, İlhan Özbay, Volkan Erten, Mustafa Alper Avcı, Orhan Kosulu, Özgür Ergün, Ayhan Tuna Üzümcü, Gürkan Ferhatoğlu, Şenol Demir, Görkem Öncü, Enver Şen, Cüneyt Dumlupınar, Ayhan Bahar, Muhammet Yılmaz, Aslan Toklu, Bayram Toysal, Ali Beykoz, Engin Dursun, Gökhan Beklemiş, Ahmet Duman, Murat Hacıoğlu, Rızvan Şahin, Uğur Kulaksız, İsmail Ertekin, Aykut Erdoğan, Semih Özü, Ahmet Taşyürek, Sinan Durmuş, Erhan Çelik, Adil Tozlu, Fuat Erarslan, Özgür Çetiner, Egemen Urhan, Mehmet Birinci, Hasan Uğur Kardal, Gürkan Aslan, Bayram Sevindik, Mustafa Çapanoğlu, Selahaddin Dinçel, Serhat Güller, Ramazan Kurşunlu, İbrahim Raif Albay, Onur Yeniyurt, Evren Şenel, Sertaç Gezer, Hasan Yüksel, Hayati Palancı, Ümit Metin Yıldız, Hakan Çobanoğlu, Kemal Dulda, Selçuk Akçay, Kadir Kar, Cahit Erçevik, Mithat Çulcuoğlu, Fatih Serkan Albayrak, Özden Töraydın, Eray Gülay, Nazım Gülay, Mehmet Altıparmak, İbrahim Tolgay Kerimoğlu, Cafer Elek, Hakan Keleş, Ufuk Sarı, Bahaddin Güneş, Ufuk Uysal, İbrahim Yıldırım, Serdar Uygun, Erkan Bölükbaş, Cemil Aktaş.

Sevk edilen futbol menajerleri ise şunlar oldu:

Sevk edilen futbol menajerleri ise şunlar oldu:

Abdul Samet Süner, Abdullah Eş, Ahmet Can, Ahmet Veysel Ünal, Ali Sünnetçioğlu, Ali Cansun Begeçarslan, Aras Şener, Aşkın Aytaç Sümercan, Ayhan Dündar, Barbaros Kılınç, Barış Güçlü, Basri Gökhan Keçeci, Berk Ağanoğlu, Berkay Türkmen, Buğra Beykoz, Burak Karaduman, Caner Özkan, Cem Deda, Cenk Ergün, Ceyhun Yaman, Cihan Ercüment, Çağatay Çatalkaya, Deniz Gelberi, Deniz Doğan, Emin Koç, Emrah Akçaay, Enes Küçük, Ercan Kugu, Erdal Ferin, Eren Açıldı, Erkan Afacan, Erkan Gümüşbaş, Erkan Yetişmiş, Ertan Coşkun Öğer, Faruk Cömert, Fatih Yalçın, Fatih İpek, Fatih Babaç, Fatih Şahinoğlu, Ferhat Pazarbaşı, Furkan Şenol, Furkan Talha Yağcı, Gökalp Demir, Gökçe Berk Akça, Gökhan Eser, Gökhan Tabakcıoğlu, Gökhan Engin, Guy Marc Gahourou, Gürcan Alpaslan, Gürel Bergen, Hayrettin Kılıç, Hürriyet Ravalı, Hüseyin Bayrak, Hüseyin Ok, İbrahim İşen, İsa Özüdüz, İskender Çam, İsmet Biter, Mehmet Kaya, Mehmet Mustafaoğlu, Mehmet Taşkın, Mehmet Gökmen Özdemir, Merter Ortaç, Mesut Vatansever, Muhammet Emre Erkan, Murat Uzunmehmet, Murat Kazancı, Murat Şenay, Murat Edis, Mustafa Kurt, Mustafa Can Gezgin, Mustafa Erdem Karagöl, Mücahit Avcu, Necdet Ergezen, Okan Karabulut, Olgay Kızılkaplan, Onur Paker, Onur Alp Yağcıoğlu, Orçun Yücel, Orhan Kırkpınar, Orhanmert Bilginan, Osman Artün, Ömer Kızılkoca, Özcan Üstüntaş, Raif Kaan Sezer, Semih Albayrak, Serdar Meriç, Serdar Yoloğlu, Serhan Serbest, Sertan Vardar, Sezer Sezgin, Sezer Bravo, Şevki Tekeli, Tarık Tekin, Tarık Özaslan, Tevfik Efe Gülümser, Tolga Çağala, Tolga Altıncı, Utku Ataç, Yalçın Fatih İlek, Yalçın Umut Çınar, Yavuzcan Bakacak, Yiğit Özen, Yiğit Temizkanoğlu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın