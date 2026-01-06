Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Musaba Maç Sonu Gözyaşlarına Boğuldu
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'la karşılaştı. Maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de takımı finale götüren performanslardan biri de çiçeği burnunda Fenerbahçeli Musaba'dan geldi. Eski takımına karşı 2 asist yaparak taraftarın beğenisini toplayan Hollandalı maç sonu röportajında gözyaşlarına hakim olamadı.
İki asistle şov yapmıştı.
