Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Musaba Maç Sonu Gözyaşlarına Boğuldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.01.2026 - 00:18

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'la karşılaştı. Maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de takımı finale götüren performanslardan biri de çiçeği burnunda Fenerbahçeli Musaba'dan geldi. Eski takımına karşı 2 asist yaparak taraftarın beğenisini toplayan Hollandalı maç sonu röportajında gözyaşlarına hakim olamadı.

O anlar kameralara böyle yansıdı...

İki asistle şov yapmıştı.

İki asistle şov yapmıştı.

'Çok duygulandım. Çocukluğumdan beri hayalim bu anı yaşamaktı' ifadelerini kullanan Musaba 'Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Buraya gelmek, bu formayı giymek rüyaydı. Üstelik macerama 2 asistle başladım, tarif edilemez bir duygu' diyerek ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
KumdanKum

💙💛 "Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe'deyim" 💙💛

Ronayi

Gs'liler gelip konuşmasın mıy mıy. Hoşgeldin Musaba. 🫶💛💙

gozlerimgozlerin

ezik takıma nie konuşalım kerem gibi haysiyetsiz sizde siz kalkmış size küfür edeni bağrıniza basmisssiniz biz nie miy miy edelim siz edin

Giordano Bruno

İyi oynamış, mutlu etti.