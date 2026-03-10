onedio
Yeni İmajıyla İlk Kez Poz Veren Kıvanç Tatlıtuğ'un Çiğ Sarı Saçları Gündem Oldu

Lila Ceylan
10.03.2026 - 23:11

Dün saçlarını sarıya boyatarak gündem olan Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı bu kez hastaneden paylaşılan bir fotoğrafla yeniden konuşulmaya başladı. Oyuncunun saçlarının daha da sarı görünmesi sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye’nin en karizmatik ve en yakışıklı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır hem oyunculuğu hem de duruşuyla gündemden bir an olsun düşmüyor.

Kariyerine modellikle başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, kısa sürede televizyon dünyasının en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Çarpışma ve Yakamoz S-245 gibi projelerde sergilediği performansla oyunculuğunu defalarca kanıtlayan Tatlıtuğ, Türkiye’nin en başarılı oyuncuları arasına gireli çok oldu!

Sadece oyunculuğuyla değil, su götürmez yakışıklılığıyla da yıllardır konuşulan Tatlıtuğ, birçok kişi tarafından Türkiye’nin en yakışıklı erkekleri arasında ilk sıralarda hatta çoğu zaman birinci olarak anılıyor. Özel hayatında eşi Başak Dizer ile kurduğu mutlu aile, karısına olan büyük aşkı ve oğulları Kurt Efe'ye babalığı da herkesin kendisine daha da çok hayran kalmasına sebep olan unsurlardan... 

Anlayacağınız kendisi tam anlamıyla mükemmel bir adam profili çiziyor ve bundan hiç sıkılmıyor.

En son Aile'de izlediğimiz Tatlıtuğ, uzun bir süredir herhangi bir projede yer almıyor, magazinde de nadiren anılıyor.

Fakat dün inanılmaz bir şey yaşandı ve kendisi zaten sarı olan saçlarını daha da sarı yapmaya karar verdi, belki denk gelmişsinizdir. 

Ünlü oyuncunun saçlarını her zamankinden çok daha açık bir sarıya boyattığı görülürken, bu değişimi ilk duyuran kişi de eşi Başak Dizer olmuştu. Dizer, Tatlıtuğ’un yeni imajını paylaşırken fotoğrafın üzerine “Artist misin?” notunu düşmüş, herkese de büyük bir şok yaşatmıştı. 

Oyuncunun yeni saç rengi pek çok kişiyi afallatmış, Tatlıtuğ’un son hali gün boyu konuşulmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Kıvanç Tatlıtuğ imaj değişikliğinden sonra ilk kez görüntülendi.

Hastanede çektirdiği bir fotoğrafın sosyal medyaya düşmesiyle beraber Kıvanç Tatlıtuğ, yeniden gündeme oturdu.

Fotoğrafta Tatlıtuğ’un yeni saç rengi çok daha net görülürken, dünkü görüntülere kıyasla sarının daha da açık ve çiğ bir tona dönmesi sosyal medyada dikkat çekti.

O her haliyle ikon ve bu kesinlikle hiç değişmeyecek ama bu saçlar moralleri fena bozdu diyelim... Dileriz bunun altından şahane bir proje çıkar da biz de anlamlandırabiliriz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Yorumlar Aşağıda
