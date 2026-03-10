Yeni İmajıyla İlk Kez Poz Veren Kıvanç Tatlıtuğ'un Çiğ Sarı Saçları Gündem Oldu

Kariyerine modellikle başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, kısa sürede televizyon dünyasının en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Çarpışma ve Yakamoz S-245 gibi projelerde sergilediği performansla oyunculuğunu defalarca kanıtlayan Tatlıtuğ, Türkiye’nin en başarılı oyuncuları arasına gireli çok oldu!

Sadece oyunculuğuyla değil, su götürmez yakışıklılığıyla da yıllardır konuşulan Tatlıtuğ, birçok kişi tarafından Türkiye’nin en yakışıklı erkekleri arasında ilk sıralarda hatta çoğu zaman birinci olarak anılıyor. Özel hayatında eşi Başak Dizer ile kurduğu mutlu aile, karısına olan büyük aşkı ve oğulları Kurt Efe'ye babalığı da herkesin kendisine daha da çok hayran kalmasına sebep olan unsurlardan...

Anlayacağınız kendisi tam anlamıyla mükemmel bir adam profili çiziyor ve bundan hiç sıkılmıyor.