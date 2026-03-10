Yeni İmajıyla İlk Kez Poz Veren Kıvanç Tatlıtuğ'un Çiğ Sarı Saçları Gündem Oldu
Dün saçlarını sarıya boyatarak gündem olan Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı bu kez hastaneden paylaşılan bir fotoğrafla yeniden konuşulmaya başladı. Oyuncunun saçlarının daha da sarı görünmesi sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türkiye’nin en karizmatik ve en yakışıklı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır hem oyunculuğu hem de duruşuyla gündemden bir an olsun düşmüyor.
En son Aile'de izlediğimiz Tatlıtuğ, uzun bir süredir herhangi bir projede yer almıyor, magazinde de nadiren anılıyor.
Geçtiğimiz saatlerde Kıvanç Tatlıtuğ imaj değişikliğinden sonra ilk kez görüntülendi.
