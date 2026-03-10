onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Atletico Madrid, Tottenham’a Gol Oldu Yağdı: 17. Dakikada Kaleci Değişikliği Geldi

Atletico Madrid, Tottenham’a Gol Oldu Yağdı: 17. Dakikada Kaleci Değişikliği Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2026 - 23:59

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, Tottenham karşısında 15 dakikada skoru 3-0’a getirince Tottenham’ın Hırvat teknik adamı 17. dakikada kaleci değişikliğine gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 4-1 Atletico Madrid’in üstünlüğü ile tamamlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en ilginç maçlarından biri İspanya’da oynandı.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en ilginç maçlarından biri İspanya’da oynandı.

Atletico Madrid, Tottenham karşısında ilk 15 dakikada 3 gol birden buldu. Atletico Madrid, Tottenham’ın kalesine adeta kabus gibi çökerken İngiliz ekibinin hocası Igor Tudor, 17. dakikada kaleci Kinsky’yi kenara aldı ve takımın as kalecisi Vicario’yu sahaya sürdü.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan kaleci Kinsky’nin oyundan çıktığı anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın