Atletico Madrid, Tottenham’a Gol Oldu Yağdı: 17. Dakikada Kaleci Değişikliği Geldi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, Tottenham karşısında 15 dakikada skoru 3-0’a getirince Tottenham’ın Hırvat teknik adamı 17. dakikada kaleci değişikliğine gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 4-1 Atletico Madrid’in üstünlüğü ile tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en ilginç maçlarından biri İspanya’da oynandı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan kaleci Kinsky’nin oyundan çıktığı anlar 👇
