Galatasaray’ın Liverpool’u Yine Tek Golle Mağlup Etmesine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u sahasında 1-0 mağlup etti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz devini ikinci kez mağlup eden Galatasaray’ın zaferi, sosyal medya paylaşımlarını da beraberinde getirdi.
Liverpool’un teknik direktörü Arne Slot’a gönderme 👇
Yabancı hesaplardan Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakçı'ya övgü 👇
Maçta varlık gösteremeyen ve erkenden oyundan çıkan Salah'a gönderme 👇
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Galatasaray tebrikleri devam ediyor. 👇
Barış Alper Yılmaz yine fizik gücü ve hızıyla Liverpool beklerini zorladı. 👇
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de maçı stadyumdan takip etti. 👇
Galatasaraylı taraftarlar haftaya oynanacak rövanş öncesi planları şimdiden yaptı. 👇
