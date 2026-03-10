onedio
Galatasaray’ın Liverpool’u Yine Tek Golle Mağlup Etmesine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2026 - 23:43

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u sahasında 1-0 mağlup etti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz devini ikinci kez mağlup eden Galatasaray’ın zaferi, sosyal medya paylaşımlarını da beraberinde getirdi.

Liverpool’un teknik direktörü Arne Slot’a gönderme 👇

Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot'a gönderme 👇
twitter.com

Yabancı hesaplardan Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakçı'ya övgü 👇

Yabancı hesaplardan Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakçı'ya övgü 👇
twitter.com

Maçta varlık gösteremeyen ve erkenden oyundan çıkan Salah'a gönderme 👇

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Galatasaray tebrikleri devam ediyor. 👇

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Galatasaray tebrikleri devam ediyor. 👇
twitter.com

Barış Alper Yılmaz yine fizik gücü ve hızıyla Liverpool beklerini zorladı. 👇

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de maçı stadyumdan takip etti. 👇

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de maçı stadyumdan takip etti. 👇
twitter.com

'Fatih Terim güney locada ayağa kalkınca Humeyni'nin halka seslenişleri gibi bir ortam oldu. Dalga halinde herkes ayağa kalktı alkışlamak için.'

Galatasaraylı taraftarlar haftaya oynanacak rövanş öncesi planları şimdiden yaptı. 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
