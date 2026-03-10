onedio
Didem Soydan'ın Transparan Elbisesi Dikkat Çekti

Lila Ceylan
11.03.2026 - 00:29

Uzun süredir sosyal medyada sessiz kalan Didem Soydan, katıldığı defilede podyuma çıkarak yeniden gündem oldu. Ünlü model, transparan detaylı elbisesiyle kısa sürede tüm gözleri üzerine çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye’nin en dikkat çeken modellerinden biri olan Didem Soydan, yıllardır moda dünyasında kendine has duruşuyla öne çıkıyor.

Kariyerine modellikle başlayan Didem Soydan, kısa sürede Türkiye’nin en tanınan mankenlerinden biri haline geldi. Hem podyumda hem de kamera karşısında sergilediği güçlü duruşuyla moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Soydan, yalnızca mesleğiyle değil karakteriyle de sık sık konuşuluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Soydan; zaman zaman yaptığı paylaşımlar, açıklamaları ve toplumsal konulara dair tavrıyla da dikkat çekiyor. Asil duruşu, sert ama zarif tavrı ve kendine özgü tarzı sayesinde moda dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olarak görülüyor.

Bir dönem sosyal medyada oldukça aktif olan Didem Soydan’dan bir süredir pek ses çıkmıyordu.

Sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen Soydan’ın bir süredir daha sakin bir dönem geçirdiği fark edilmişti. Ancak ünlü model geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir defilede podyuma çıkarak yeniden gündeme geldi.

Defilenin mankenlerinden biri olarak yürüyen Didem Soydan, her zamanki gibi hem fiziği hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Podyumdaki kendinden emin yürüyüşü ve karizmasıyla yine farkını ortaya koyan Soydan, defilenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Defile öncesi çekilen görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Etkinlik öncesinde çekilen bir videoda Didem Soydan’ın transparan detaylara sahip kombini dikkat çekti. Siyah tonların ağırlıkta olduğu iddialı tasarımda transparan kumaş ve kesimler ön plandaydı.

