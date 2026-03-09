Sevgili Akrep, bugün senin için strateji ve güç kavramları ön plana çıkıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, liderlik yeteneklerini konuşturman gereken bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Neyse ki Jüpiter'in Yengeç burcundaki ileri hareketi, planlarını destekliyor ve karşına çıkan fırsatları büyütmeni sağlıyor. Bu fırsatları hızla yakalamak ve değerlendirmek senin için oldukça önemli.

Öğleden sonra ise beklenmedik bir proje ile sürpriz bir kazanç elde etme ihtimalin var. Bu durumda esnek olmayı ve hızlı hareket etmeyi unutma, çünkü çevrendeki kişilerin dikkatini çekmek üzeresin. Plan değişiklikleri bu durumda senin lehine olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal bir yakınlaşma seni bekliyor. Bekar bir Akrep burcuysan, gizemli bir tanışma gününün ritmini belirleyebilir. Jüpiter'in etkisiyle, bu tanışma seni ani adımlar atmaya ve cesaretini konuşturmaya teşvik edebilir. Bu yüzden kendine güven ve aşkın akışına bırak kendini. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…