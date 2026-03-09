Sevgili Akrep, bugün senin için strateji ve güç kavramları önemli olacak. Bu yüzden kahveni yudumla ve güne başlamaya hazır ol. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, liderlik yeteneklerini kullanman gerekecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Belki de bir toplantıda fikirlerini ortaya koyman, belki de bir projeyi yönetmen gerekebilir. Ama endişelenme, çünkü Jüpiter'in Yengeç burcundaki ileri hareketi, planlarını destekliyor ve karşına çıkan fırsatları büyütmeni sağlıyor. Bu fırsatları hızla yakalamak ve değerlendirmek için ise gözlerini dört aç!

Öğleden sonra ise belki de hiç beklemediğin bir proje ile sürpriz bir kazanç elde etme ihtimalin var. Bu durumda esnek olmayı ve hızlı hareket etmeyi unutma, çünkü çevrendeki kişilerin dikkatini çekmek üzeresin. Belki de bir iş teklifi alabilirsin, belki de yeni bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Plan değişiklikleri bu durumda senin lehine olacak, bu yüzden esnek ol ve her duruma hızla uyum sağla. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…