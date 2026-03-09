MART
Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Sonrasında Stadyum Çıkışında Konuşan Taraftar Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2026 - 09:30

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 1-0 yendiği derbi sonrasında stadyumdan çıkan bir taraftar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray camiası ile ilgili “şerefsiz” ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler sonrasında Beşiktaşlı taraftarın gözaltına alındığı ve bugün savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Burak Doğan / X

Galatasaray, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan derbide Beşiktaş’ı 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Beşiktaşlı bir taraftar, maç çıkışında LÜE TV mikrofonlarına konuşmuş ve Dursun Özbek, Okan Buruk ve Galatasaray camiası ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında Beşiktaşlı taraftarın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. İ.D.’nin bugün savcılığa sevk edileceği belirtildi.

Gözaltına alınan taraftarın açıklaması

İsmail Kahraman
