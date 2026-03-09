Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Sonrasında Stadyum Çıkışında Konuşan Taraftar Gözaltına Alındı
Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 1-0 yendiği derbi sonrasında stadyumdan çıkan bir taraftar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray camiası ile ilgili “şerefsiz” ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler sonrasında Beşiktaşlı taraftarın gözaltına alındığı ve bugün savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: Burak Doğan / X
Galatasaray, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan derbide Beşiktaş’ı 1-0 yenmeyi başarmıştı.
Gözaltına alınan taraftarın açıklaması
