Fenerbahçe Yöneticisi, Samsunspor Maçının Devre Arasında Hakem Odasına Girdi!
Fenerbahçe’nin Samsunspor’a 3-2’lik skorla yendiği karşılaşma sonrasında en çok konuşulan konulardan biri de sarı lacivertli kulübün yöneticilerinden Ertan Torunoğulları’nın maçın devre arasında hakem odasına giderek hakemlere tepki gösterdiği iddiası oldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe YK Üyesi Ertan Torunoğulları, maçın devre arasında hakem odasına gitti ve ilk yarıda verilen kararlara sert tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe - Samsunspor maçının devre arasında hakem odasına giden sarı lacivertli kulüp yöneticisi hakemlere tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın