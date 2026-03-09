MART
Fenerbahçe Yöneticisi, Samsunspor Maçının Devre Arasında Hakem Odasına Girdi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.03.2026 - 08:16

Fenerbahçe’nin Samsunspor’a 3-2’lik skorla yendiği karşılaşma sonrasında en çok konuşulan konulardan biri de sarı lacivertli kulübün yöneticilerinden Ertan Torunoğulları’nın maçın devre arasında hakem odasına giderek hakemlere tepki gösterdiği iddiası oldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe YK Üyesi Ertan Torunoğulları, maçın devre arasında hakem odasına gitti ve ilk yarıda verilen kararlara sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe 2 kez geriye düştüğü karşılaşmada 90+'5te Sidiki Chérif'in golüyle Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Puanını 57'ye yükselten Fenerbahçe, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde zirve yarışına tutundu. 

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maç sonrasında en çok konuşulan konu yine hakem kararları oldu. Hakem Oğuzhan Çakır’ın kararları iki kulübü de kızdırdı. Çakır’ın, karşılaşmanın ilk yarısında verdiği kararlara tepki gösteren Fenerbahçe kanadında ilginç bir olay yaşandı. 

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, maçın devre arasında hakemlerin odasına gitti. Torunoğlulları, ilk yarıda verilen kararlar nedeniyle hakem Oğuzhan Çakır'a sert tepki gösterdi.

