Astrolog Aygül Aydın'dan Burcu Güneş'le İlgili Olay İddia!

Aygül Aydın paylaşımında, 2017 yılında Cosmopolitan dergisinde yazdığı dönemde “Doğum haritasına göre nasıl yıldız oldun?” adlı bir köşesi olduğunu ve bu köşede farklı sanatçıları konuk ettiğini anlattı.

Aydın’ın iddiasına göre o dönemde Burcu Güneş kendisinden astroloji danışmanlığı alıyordu. Ancak dergide farklı sanatçıları ağırlaması ve Burcu Güneş’i konuk etmemesi üzerine şarkıcı bu durumu gerekçe göstererek dergi yönetimine şikayette bulundu. Aydın, bu şikayetin ardından işten atılması için girişimlerde bulunulduğunu öne sürdü.

Astrolog Aydın, Güneş'in bununla da sınırlı kalmadığını iddia ederek aynı dönemde Hürriyet’te yazarken de kendisi hakkında mesajlar gönderildiğini, hatta katılacağı yurt dışı bir astroloji organizasyonuna yönelik şikyetler nedeniyle etkinlikten men edildiğini söyledi.

O dönem tehditler, mesajlar ve hukuki baskılarla karşılaştığını belirten Aydın, yaşadığı süreci “çok zor bir dönem” olarak tanımladı. 'Kalbi daha kötü birini göremezsiniz' diyen Aydın, yıllar sonra bu konuyu ilk kez açıkça dile getirdiğini belirtirken gözler Burcu Güneş’ten gelecek olası bir açıklamaya çevrildi...