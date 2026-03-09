MART
Astrolog Aygül Aydın'dan Burcu Güneş'le İlgili Olay İddia!

09.03.2026 - 08:25

Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalar sonrası başlayan tartışmalar büyürken, bu kez astrolog Aygül Aydın’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Aydın, yıllar önce yaşadığını öne sürdüğü bir süreci anlatarak Burcu Güneş’in kendisini işten attırmaya çalıştığını iddia etti. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Türk pop müziğinin özellikle bir dönem güçlü isimlerinden olan Burcu Güneş, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın hakkında yaptığı sert açıklamalarla magazin gündemini epey hareketlendirmişti. “

Güneş’in meslektaşı Demet Akalın hakkında sarf ettiği sert sözler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, ünlü şarkıcı hakkında peş peşe yorumlar gelmeye başlamıştı. 

Kimileri Güneş'in yanında dururken, ünlüler cephesinde büyük bir güruh Demet Akalın'n tarafını tutmuş, bunu da net bir şekilde dile getirmişlerdi. 

Akalın'ın kalitesini kendisiyle aynı görmeyen ve rakip olarak dahi saymadığını belirten Burcu Güneş, kim kendisine karşı çıktıysa sert üslubuyla cevap vermeye devam etti. Demet Akalın'dansa şu ana dek hiç ses seda çıkmadı. 

“Ağzını açmadan önce önünü ilikle” çıkışıyla dikkat çeken Güneş’in açıklamaları sonrası tartışma büyürken, konuya bu kez bambaşka bir isim dahil oldu.

Ünlü astrolog Aygül Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımda Burcu Güneş hakkında yıllar öncesine dayanan bir iddiayı gündeme taşıdı.

Aygül Aydın paylaşımında, 2017 yılında Cosmopolitan dergisinde yazdığı dönemde “Doğum haritasına göre nasıl yıldız oldun?” adlı bir köşesi olduğunu ve bu köşede farklı sanatçıları konuk ettiğini anlattı.

Aydın’ın iddiasına göre o dönemde Burcu Güneş kendisinden astroloji danışmanlığı alıyordu. Ancak dergide farklı sanatçıları ağırlaması ve Burcu Güneş’i konuk etmemesi üzerine şarkıcı bu durumu gerekçe göstererek dergi yönetimine şikayette bulundu. Aydın, bu şikayetin ardından işten atılması için girişimlerde bulunulduğunu öne sürdü.

Astrolog Aydın, Güneş'in bununla da sınırlı kalmadığını iddia ederek aynı dönemde Hürriyet’te yazarken de kendisi hakkında mesajlar gönderildiğini, hatta katılacağı yurt dışı bir astroloji organizasyonuna yönelik şikyetler nedeniyle etkinlikten men edildiğini söyledi. 

O dönem tehditler, mesajlar ve hukuki baskılarla karşılaştığını belirten Aydın, yaşadığı süreci “çok zor bir dönem” olarak tanımladı. 'Kalbi daha kötü birini göremezsiniz' diyen Aydın, yıllar sonra bu konuyu ilk kez açıkça dile getirdiğini belirtirken gözler Burcu Güneş’ten gelecek olası bir açıklamaya çevrildi...

