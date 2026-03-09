Astrolog Aygül Aydın'dan Burcu Güneş'le İlgili Olay İddia!
Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalar sonrası başlayan tartışmalar büyürken, bu kez astrolog Aygül Aydın’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Aydın, yıllar önce yaşadığını öne sürdüğü bir süreci anlatarak Burcu Güneş’in kendisini işten attırmaya çalıştığını iddia etti.
Türk pop müziğinin özellikle bir dönem güçlü isimlerinden olan Burcu Güneş, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın hakkında yaptığı sert açıklamalarla magazin gündemini epey hareketlendirmişti. “
Ünlü astrolog Aygül Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımda Burcu Güneş hakkında yıllar öncesine dayanan bir iddiayı gündeme taşıdı.
