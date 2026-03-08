Cem Yılmaz, Havaalanında Yeni Sevgilisiyle El Ele Yakalandı!

“G.O.R.A”, “A.R.O.G”, “Yahşi Batı”, “Pek Yakında” ve “Arif V 216” gibi gişe rekortmeni filmlerle adından söz ettiren Yılmaz, seneler geçse de hem imajını hem de popülaritesini korumayı başardı.

Milyonlar için Türkiye'nin en iyi komedyeni olan Cem Yılmaz, müthiş kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminin merkezinde yer aldı.

Geçmişten bugüne aşk defteri bir hayli kabarık olan ünlü komedyen, neredeyse her yıl yeni bir ilişki iddiasıyla konuşulmayı başarıyor. Cem Yılmaz’ın adı yıllar içinde Ahu Yağtu, Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Özge Sabuncu gibi pek çok ünlü isimle anılmıştı.

Bu isimler Cem Yılmaz’ın aşk yaşadığı isimlerden sadece birkaçı... Gerisini siz düşünün!