Cem Yılmaz, Havaalanında Yeni Sevgilisiyle El Ele Yakalandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.03.2026 - 20:45

Sosyal medyaya düşen bir görüntü Cem Yılmaz’ın aşk hayatını yeniden gündeme taşıdı. Madrid Havalimanı’nda bir kadınla el ele görüldüğü iddia edilen ünlü komedyen kısa sürede magazin gündeminin merkezine oturdu. Söz konusu hanımefendinin eski aşklarından biri olabileceği düşünüldü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Stand-up gösterileri, filmleri ve kendine has mizah diliyle yıllardır Türkiye’nin en popüler isimlerinden biri olmayı başaran Cem Yılmaz, kariyerinde sayısız projeye imza attı.

“G.O.R.A”, “A.R.O.G”, “Yahşi Batı”, “Pek Yakında” ve “Arif V 216” gibi gişe rekortmeni filmlerle adından söz ettiren Yılmaz, seneler geçse de hem imajını hem de popülaritesini korumayı başardı. 

Milyonlar için Türkiye'nin en iyi komedyeni olan Cem Yılmaz, müthiş kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminin merkezinde yer aldı. 

Geçmişten bugüne aşk defteri bir hayli kabarık olan ünlü komedyen, neredeyse her yıl yeni bir ilişki iddiasıyla konuşulmayı başarıyor. Cem Yılmaz’ın adı yıllar içinde Ahu Yağtu, Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Özge Sabuncu gibi pek çok ünlü isimle anılmıştı.

Bu isimler Cem Yılmaz’ın aşk yaşadığı isimlerden sadece birkaçı... Gerisini siz düşünün!

Uzun bir süredir, daha doğrusu Necla Karahalil'den beri kalbini aşka kapattığı sanılan Cem Yılmaz hakkında geçtiğimiz saatlede bomba bir iddia ortaya atıldı.

Daha doğrusu bir görüntüsü ifşalandı!

“Gossippasta” isimli içerik üreticisinin paylaştığı iddiaya göre bir sosyal medya kullanıcısı, Madrid Havalimanı’nda çekildiği öne sürülen bir fotoğrafı kendisine gönderdi.

Cem Yılmaz’ın yanındaki hanımefendiyle el ele olması, ikili arasında yeni bir aşk başladığı yorumlarını da beraberinde getirdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ayrıca dikkat çeken bir de detay vardı!

Görüntüler kısa sürede yayılınca sosyal medya kullanıcıları da fotoğraftaki kadının kim olduğunu konuşmaya başladı.

Cem Yılmaz’ın yanında görülen kişinin, ünlü komedyenin 2022 yılında “Erşan Kuneri” dizisinde birlikte çalıştığı ve o dönem kısa süreli de olsa aşk yaşadığı genç oyuncu Rüya Demirbulut olabileceğini konuşuluyor.

İkili, 14 Şubat'ta yeniden takipleşmeye başlamıştı...

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
