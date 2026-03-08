Cem Yılmaz, Havaalanında Yeni Sevgilisiyle El Ele Yakalandı!
Sosyal medyaya düşen bir görüntü Cem Yılmaz’ın aşk hayatını yeniden gündeme taşıdı. Madrid Havalimanı’nda bir kadınla el ele görüldüğü iddia edilen ünlü komedyen kısa sürede magazin gündeminin merkezine oturdu. Söz konusu hanımefendinin eski aşklarından biri olabileceği düşünüldü.
Stand-up gösterileri, filmleri ve kendine has mizah diliyle yıllardır Türkiye’nin en popüler isimlerinden biri olmayı başaran Cem Yılmaz, kariyerinde sayısız projeye imza attı.
Uzun bir süredir, daha doğrusu Necla Karahalil'den beri kalbini aşka kapattığı sanılan Cem Yılmaz hakkında geçtiğimiz saatlede bomba bir iddia ortaya atıldı.
Görüntüler kısa sürede yayılınca sosyal medya kullanıcıları da fotoğraftaki kadının kim olduğunu konuşmaya başladı.
