Manisa'da Tarihin En Yüksek Trafik Cezası Kesildi!

Ali Can YAYCILI
09.03.2026 - 06:16

Manisa’nın Salihli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekip aracına çarpan sürücüye toplam 725 bin lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/manisa-haberle...
Trafik cezasında tarihin en yüksek cezası kesildi: Hem 735 bin TL ceza geldi hem de cezaevine gönderildi!

Edinilen bilgiye göre, ilçede devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.S. (27) idaresindeki otomobili D300 Karayolu üzerinde durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında polis ekip aracına çarparak ilerlemeye devam eden şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından Demirci Kavşağı’nda yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün direksiyon başında alkol aldığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, sürücü 'alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma, kamu malına zarar verme, taksirle yaralama' suçlarından dolayı Salihli Adliyesi’ne sevk edildi.

Bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye olan sürücü M.S çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücüye ayrıca toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
