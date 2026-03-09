Kurtlar Vadisi’nin Erdal’ı Sefa Zengin, Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Sonrası Hakemlere Tepki Gösterdi
Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Erdal’a can veren oyuncu Sefa Zengin, Fenerbahçe - Samsunspor maçı sonrasında Spor Odası mikrofonlarına yaptığı açıklamada karşılaşmanın hakemlerine ve Futbol Federasyonuna tepki gösterdi. “Türkiye’de spor yapılmıyor, spor yapılsa böyle olmaz” diyen Sefa Zengin, “Spor ahlakından gittikçe uzaklaşmış durumda Türkiye. Sahada olup bitenlere herkes şahit. Umarım sporun ahlakına yeniden döner bu ülke” açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Sefa Zengin, Fenerbahçe - Samsunspor maçı sonunda açıklamalar yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Sefa Zengin’in karşılaşma sonrasındaki açıklamaları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın