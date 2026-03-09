MART
Kurtlar Vadisi’nin Erdal’ı Sefa Zengin, Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Sonrası Hakemlere Tepki Gösterdi

Ali Can YAYCILI
09.03.2026 - 07:24

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Erdal’a can veren oyuncu Sefa Zengin, Fenerbahçe - Samsunspor maçı sonrasında Spor Odası mikrofonlarına yaptığı açıklamada karşılaşmanın hakemlerine ve Futbol Federasyonuna tepki gösterdi. “Türkiye’de spor yapılmıyor, spor yapılsa böyle olmaz” diyen Sefa Zengin, “Spor ahlakından gittikçe uzaklaşmış durumda Türkiye. Sahada olup bitenlere herkes şahit. Umarım sporun ahlakına yeniden döner bu ülke” açıklamasında bulundu. 

Kaynak: Spor Odası

Ünlü oyuncu Sefa Zengin, Fenerbahçe - Samsunspor maçı sonunda açıklamalar yaptı.

Karşılaşma sonrasında stattan ayrılırken Spor Odası’ndan Adem Kabayel’e açıklamalarda bulunan Zengin, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır’ın yönetimini eleştirerek “Türkiye’de spor yapılmıyor, spor yapılsa böyle olmaz. Spor ahlakından gittikçe uzaklaşmış durumda Türkiye. Sahada olup bitenlere herkes şahit. Umarım sporun ahlakına yeniden döner bu ülke” dedi.

İşte Sefa Zengin’in karşılaşma sonrasındaki açıklamaları:

