MART
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Boran Kuzum'un Paris Moda Haftası Tarzı Gündem Oldu!

Boran Kuzum'un Paris Moda Haftası Tarzı Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.03.2026 - 20:04

Paris Moda Haftası’nda gerçekleşen Lacoste Sonbahar/Kış 2026 defilesine katılan Boran Kuzum gündeme gelen Boran Kuzum'un tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boran Kuzum, son yıllarda Türk televizyonlarının dikkat çeken oyuncularından biri.

Boran Kuzum, son yıllarda Türk televizyonlarının dikkat çeken oyuncularından biri.

Hafızalarımıza özellikle “Vatanım Sensin” dizisinde hayat verdiği Leon karakteriyle kazınan Boran Kuzum, o dönem çok parlamış ve onu sık sık göreceğimizin sinyallerini vermişti. 

“Şahin Tepesi”, “Hakan: Muhafız (The Protector)”, “Saygı” ve “Biz Böyleyiz” gibi projelerde yer alan oyuncu, dijital platformlarda da sık sık karşımıza çıktı. Farklı karakterlere hayat vererek kariyerini çeşitlendiren Boran Kuzum'u en son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunda, başından bu yana canlandırdığı Feyyaz karakteriyle izlemiştik. 

Özel hayatıyla ilgili uzun süredir herhangi bir gelişmeyle gündeme gelmeyen Kuzum, geçtiğimiz saatlerde soluğu Paris’te aldı!

Bu hafta Paris Moda Haftası kapsamında birçok ünlü isim Fransa’da boy gösterdi.

Bu hafta Paris Moda Haftası kapsamında birçok ünlü isim Fransa’da boy gösterdi.

Moda dünyasının kalbinin attığı etkinlikte Türk ünlüler de sık sık karşımıza çıkarken, kervana son katılan isimlerden biri Boran Kuzum oldu.

Kuzum’un paylaştığı karelerde oversize uzun palto, kısa şort, derin yakalı gömlek ve büyük bir tote çantayı birleştirdiği görüldü. 

Lacoste Sonbahar/Kış 2026 defilesine katılan Boran Kuzum, aynı sezona ait modern ve sportif Lacoste stiliyle tüm dikkatleri üzerine çekti!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın