MART
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY, Pegasus, AJet ve SunExpress’in İptal Ettiği Uçuşları Açıkladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY, Pegasus, AJet ve SunExpress’in İptal Ettiği Uçuşları Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.03.2026 - 06:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart gün sonuna kadar iptal edildiğini bildirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uraloğlu, NSosyal hesabından, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen bölge ülkelere yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen bölge ülkelere yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ışığında hava sahalarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, mevcut durumda İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılık NOTAM'larının devam ettiğini aktardı.

Uraloğlu, Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da kısmi sivil uçuşlar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Sahalarındaki gelişmeler doğrultusunda havayolu taşıyıcılarımız, bölgedeki bazı noktalara yönelik seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 9 Mart gün sonuna kadar durdurmuştu. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart'a, THY ise 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır. Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam’a yapılması planlanan uçuşlar da yine 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir. THY ve Pegasus’a ait iki uçak Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklemektedir. Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçak Irak'ta bulunmaktadır. Hava sahası ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın