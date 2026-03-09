MART
Bakalım Kardeşlerimiz Nasıl Çalışıyor? İspanya'da Çalışan Bir Türk Bir Ofis Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
09.03.2026 - 08:39

Son günlerde sosyal medyanın gündemi İspanya ve Türkiye arasındaki dostluk. X'te başlayan bu dostluk rüzgarı tüm mecralar yayıldı ve pek çok kişi İspanya'dan arkadaş edindi. Öyle ki İspanyollar yazın Türkiye'de tatil yapma hayali kurarken, Türkler ise tası tarağı toplayıp İspanya'ya yetleşmeye çalışıyor. Peki İspanya'da günlük yaşam nasıl?

İspanya'da çalışan bir sosyal medya kullanıcısı, sosyal medya hesabından ofiste bir gününü paylaştı. Elbette başta siesta kültürü olmak üzere her detay ayrı ayrı dikkat çekti.

İspanya'da 'siesta' geleneği, günümüzde büyük şirketler ve kurumsal dünyada yok. Bu alışkanlık yerini daha çok 'jornada partida' adı verilen bölünmüş mesai saatlerine bırakmış durumda. Yani büyük şirketlerde çalışanlar genellikle masalarında veya ofislerindeki dinlenme odalarında uyumuyorlar; ancak geleneksel uzun öğle molası kültürü modern bir formda devam ediyor. Esnaflar ise sieata kültürüne devam edebiliyor.

