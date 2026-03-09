Bakalım Kardeşlerimiz Nasıl Çalışıyor? İspanya'da Çalışan Bir Türk Bir Ofis Gününü Paylaştı

Son günlerde sosyal medyanın gündemi İspanya ve Türkiye arasındaki dostluk. X'te başlayan bu dostluk rüzgarı tüm mecralar yayıldı ve pek çok kişi İspanya'dan arkadaş edindi. Öyle ki İspanyollar yazın Türkiye'de tatil yapma hayali kurarken, Türkler ise tası tarağı toplayıp İspanya'ya yetleşmeye çalışıyor. Peki İspanya'da günlük yaşam nasıl?

İspanya'da çalışan bir sosyal medya kullanıcısı, sosyal medya hesabından ofiste bir gününü paylaştı. Elbette başta siesta kültürü olmak üzere her detay ayrı ayrı dikkat çekti.