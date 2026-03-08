Yılmaz Morgül’ün Sitemini Duyan Acun Ilıcalı Özür Dileyip Teklifte Bulundu

Morgül, Survivor’da bulunduğu dönemde şarkı sözü yazmak ve beste yapmak için yalnızca kalem ve defter istediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını söylemişti.

Buna karşılık son bölümde yarışmacı Bayhan’a beste yapabilmesi için kayıt cihazı verilmesine dikkat çeken Morgül, paylaşımında “Survivor’da sadece bir kalem ve defter istedim, verilmedi. Bayhan’a ise beste yapması için kayıt cihazı hediye ediyorsunuz. O zaman da çok üzülmüştüm, şimdi daha çok…” ifadelerini kullanmıştı.