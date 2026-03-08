MART
Yılmaz Morgül’ün Sitemini Duyan Acun Ilıcalı Özür Dileyip Teklifte Bulundu

Gülistan Başköy
08.03.2026 - 15:14

Yılmaz Morgül, Survivor’daki Bayhan'a kayıt cihazı verildiğini öğrenince sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'yı etiketleyerek sitem etmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, Morgül’ün serzenişini haklı bulduğunu belirterek özür diledi. Ilıcalı’nın açıklamasındaki sürpriz teklif ise dikkat çekti.

İşte detaylar...

Eski Survivor yarışmacısı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarışmaya katıldığı dönemde yaşadığı bir durumu hatırlatarak Acun Ilıcalı’ya sitem etti.

Morgül, Survivor’da bulunduğu dönemde şarkı sözü yazmak ve beste yapmak için yalnızca kalem ve defter istediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını söylemişti. 

Buna karşılık son bölümde yarışmacı Bayhan’a beste yapabilmesi için kayıt cihazı verilmesine dikkat çeken Morgül, paylaşımında “Survivor’da sadece bir kalem ve defter istedim, verilmedi. Bayhan’a ise beste yapması için kayıt cihazı hediye ediyorsunuz. O zaman da çok üzülmüştüm, şimdi daha çok…” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımın kısa sürede gündem olurken Acun Ilıcalı’dan da yanıt gecikmedi.

Ilıcalı, Morgül’ün açıklamasını haklı bulduğunu belirterek özür diledi. Ilıcalı yaptığı açıklamada Morgül’e hitaben, “Sitemini haklı buluyorum ve sevgili Yılmaz’dan özür dilemeyi tercih ediyorum. Yılmaz, seni gerçekten çok severim. Bu konuda ne desek haklısın. Senin katıldığın sezon bizim için efsane bir sezondur” dedi.

Ünlü televizyoncu sözlerinin devamında ise Morgül’e dikkat çeken bir teklif yaptı. Ilıcalı, “Seni bir All Star’da görmek isteriz. Yemin ederim haberim olmadı, duyunca çok üzüldüm.” ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı’nın açıklaması geniş yankı uyandırırken, Morgül’ün bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

