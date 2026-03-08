Yılmaz Morgül’ün Sitemini Duyan Acun Ilıcalı Özür Dileyip Teklifte Bulundu
Yılmaz Morgül, Survivor’daki Bayhan'a kayıt cihazı verildiğini öğrenince sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'yı etiketleyerek sitem etmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, Morgül’ün serzenişini haklı bulduğunu belirterek özür diledi. Ilıcalı’nın açıklamasındaki sürpriz teklif ise dikkat çekti.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski Survivor yarışmacısı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarışmaya katıldığı dönemde yaşadığı bir durumu hatırlatarak Acun Ilıcalı’ya sitem etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımın kısa sürede gündem olurken Acun Ilıcalı’dan da yanıt gecikmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın