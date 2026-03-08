MART
Haberler
Magazin
Serenay Sarıkaya Evlilik İddialarını Yalanladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.03.2026 - 14:38

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir hakkında ortaya atılan evlilik iddiaları magazin gündemini hareketlendirmişti. Çiftin gelecek planları yaptığı ve hatta çocuk sahibi olmak istediği yönündeki söylentiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İddiaların ardından gözler Serenay Sarıkaya’ya çevrildi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde havalimanında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sarıkaya, evlilik söylentileriyle ilgili ilk kez konuşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. 

Kaynak: Gazete Magazin

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, ilişkileriyle magazinin radarındaki çiftler arasında.

2024 yılının başlarında birlikte görüntülenmelerinin ardından aşklarını doğrulayan çift, o günden bu yana sık sık gündeme geliyor.

Her adımları yakından takip edilen Sarıkaya ve Demir hakkında son günlerde yeni bir iddia ortaya atılmıştı. TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, şans eseri bulunduğu bir ortamda Mert Demir ile karşılaştığını ve sohbet sırasında ünlü şarkıcının evlilik planlarından söz ettiğini öne sürdü.

Üstündağ’ın iddiasına göre Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile gelecek planları yaptıklarını ve hatta birlikte “boy boy çocuk” sahibi olmak istediklerini dile getirdi.

Ünlü şarkıcının, sohbet ettiği kişinin gazeteci olduğunu fark edince bir anda tedirgin olduğu ve söylediği sözlerin ardından şaşkınlık yaşadığı da öne sürüldü.

Söz konusu iddialar kısa sürede magazin gündemine otururken, çiftin evlilik yolunda olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

Tüm bu konuşmaların ardından Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi.

Geçtiğimiz saatlerde havalimanında görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sarıkaya, evlilik iddialarıyla ilgili konuşarak söylentileri yalanladı ve “Bunları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum, çok tuhaf. Yok öyle bir şey. Olsa benim haberim olur değil mi önce?” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
