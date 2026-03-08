Serenay Sarıkaya Evlilik İddialarını Yalanladı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir hakkında ortaya atılan evlilik iddiaları magazin gündemini hareketlendirmişti. Çiftin gelecek planları yaptığı ve hatta çocuk sahibi olmak istediği yönündeki söylentiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İddiaların ardından gözler Serenay Sarıkaya’ya çevrildi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde havalimanında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sarıkaya, evlilik söylentileriyle ilgili ilk kez konuşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Gelin birlikte bakalım...
Kaynak: Gazete Magazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, ilişkileriyle magazinin radarındaki çiftler arasında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üstündağ’ın iddiasına göre Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile gelecek planları yaptıklarını ve hatta birlikte “boy boy çocuk” sahibi olmak istediklerini dile getirdi.
Tüm bu konuşmaların ardından Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın