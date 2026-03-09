Uçuş Görevlisi Açıkladı: Uçaklarda Tanık Olduğu En İğrenç Olaylar

Moore’a göre uçaklardaki koltuk tepsileri, sandığınız kadar temiz yüzeyler değil. Çünkü bazı yolcular bu tepsileri ayak dayama yeri gibi kullanabiliyor. Kabin memuru, özellikle çocuklar için atıştırmalıkların doğrudan tepsi üzerine konulmasının hijyen açısından riskli olabileceğini vurguladı.

Uçaklarda temizlik her zaman düşündüğünüz kadar kapsamlı değil

Moore’un açıklamaları, diğer kabin görevlilerinin daha önce yaptığı uyarılarla da örtüşüyor. Bazı uçuş görevlileri uçak tuvaletlerinin her uçuş sonrası detaylı şekilde temizlenmeyebileceğini, uçaktaki suyun ise içmek veya hatta el yıkamak için bile her zaman güvenli olmayabileceğini söylüyor.

Koltuklarda ve kabinde beklenmedik durumlar yaşanabiliyor

Kabin görevlisi, uçuş sırasında kabinde kan, kusmuk, idrar gibi vücut sıvılarının döküldüğü durumlarla sık sık karşılaştıklarını da anlattı. Özellikle bazı ameliyatlardan sonra seyahat eden yolcularda bu tür kazaların yaşanabildiğini ve bazen koltukların tamamen dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtti.

Moore’un anlattığı bir olayda ise yaşlı bir yolcunun istemeden koltuğunda idrarını kaçırdığı ve sıvının başka bir yolcunun çantasına kadar ulaştığı ifade edildi.

Bebek bezlerinin koltukta değiştirilmesine tepki

Moore’un özellikle tepki gösterdiği davranışlardan biri de bebek bezlerinin koltukta değiştirilmesi. Uçak tuvaletlerinde bebek değiştirme alanı bulunduğunu hatırlatan kabin memuru, koltukta bez değiştirilmesinin hem hijyen hem de diğer yolcular açısından uygun olmadığını söyledi.

Kabin memurlarının en zorlandığı durumlardan biri

Moore’un paylaştığı en sıra dışı olaylardan biri ise uçuş sırasında hayatını kaybeden evcil hayvanlarla ilgiliydi. Kabin ekibinin böyle durumlarda uçuşu her zaman yönlendiremeyeceğini belirten Moore, bu tür olayların kabin içinde ciddi hijyen ve koku sorunlarına yol açabildiğini ifade etti.

Uçak tuvaletlerinde bile şaşırtıcı manzaralar

Kabin memuru videonun sonunda ise uçak tuvaletinde karşılaştığı bir olayı anlattı. Lavaboda bırakılmış kullanılmış bir tampon gördüğünü söyleyen Moore, bazı yolcu davranışlarının hem kabin ekibi hem de diğer yolcular için oldukça zorlayıcı olabildiğini dile getirdi.