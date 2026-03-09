onedio
Uçuş Görevlisi Açıkladı: Uçaklarda Tanık Olduğu En İğrenç Olaylar

Uçuş Görevlisi Açıkladı: Uçaklarda Tanık Olduğu En İğrenç Olaylar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
09.03.2026 - 20:28

Yıllardır kabin memuru olarak çalışan bir uçuş görevlisi, uçaklarda tanık olduğu en rahatsız edici olayları paylaştı. Sosyal medyada gündem olan açıklamalar, kabin içindeki bazı yolcu davranışlarının ciddi hijyen sorunlarına yol açabildiğini ortaya koydu. Özellikle koltuklar ve tepsilerle ilgili uyarılar dikkat çekti.

Bir kabin memurunun sosyal medyada paylaştığı deneyimler, uçak yolculuklarında pek çok kişinin farkında olmadığı hijyen sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

Bir kabin memurunun sosyal medyada paylaştığı deneyimler, uçak yolculuklarında pek çok kişinin farkında olmadığı hijyen sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

11 yıldır kabin ekibinde görev yapan Charity Moore, uçaklarda tanık olduğu en rahatsız edici olayları anlatarak yolculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Moore’un paylaştıkları, özellikle koltuk tepsileri ve kabin yüzeylerinin sanıldığından çok daha kirli olabileceğini gösteriyor.

“Uçakta gördüğüm en iğrenç şeyleri anlatacağım”

Moore, viral olan videosunda “Uçakta gördüğüm en iğrenç şeyleri anlatacağım. İlk başta hafif başlıyor ama giderek daha kötü hale geliyor” diyerek deneyimlerini sıraladı. Yıllar içinde uçak içinde pek çok hijyen sorunu gördüğünü söyleyen kabin görevlisi, bazı davranışların yolcular için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti.

Tepsiler düşündüğünüz kadar temiz olmayabilir.

Tepsiler düşündüğünüz kadar temiz olmayabilir.

Moore’a göre uçaklardaki koltuk tepsileri, sandığınız kadar temiz yüzeyler değil. Çünkü bazı yolcular bu tepsileri ayak dayama yeri gibi kullanabiliyor. Kabin memuru, özellikle çocuklar için atıştırmalıkların doğrudan tepsi üzerine konulmasının hijyen açısından riskli olabileceğini vurguladı.

Uçaklarda temizlik her zaman düşündüğünüz kadar kapsamlı değil

Moore’un açıklamaları, diğer kabin görevlilerinin daha önce yaptığı uyarılarla da örtüşüyor. Bazı uçuş görevlileri uçak tuvaletlerinin her uçuş sonrası detaylı şekilde temizlenmeyebileceğini, uçaktaki suyun ise içmek veya hatta el yıkamak için bile her zaman güvenli olmayabileceğini söylüyor.

Koltuklarda ve kabinde beklenmedik durumlar yaşanabiliyor

Kabin görevlisi, uçuş sırasında kabinde kan, kusmuk, idrar gibi vücut sıvılarının döküldüğü durumlarla sık sık karşılaştıklarını da anlattı. Özellikle bazı ameliyatlardan sonra seyahat eden yolcularda bu tür kazaların yaşanabildiğini ve bazen koltukların tamamen dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtti.

Moore’un anlattığı bir olayda ise yaşlı bir yolcunun istemeden koltuğunda idrarını kaçırdığı ve sıvının başka bir yolcunun çantasına kadar ulaştığı ifade edildi.

Bebek bezlerinin koltukta değiştirilmesine tepki

Moore’un özellikle tepki gösterdiği davranışlardan biri de bebek bezlerinin koltukta değiştirilmesi. Uçak tuvaletlerinde bebek değiştirme alanı bulunduğunu hatırlatan kabin memuru, koltukta bez değiştirilmesinin hem hijyen hem de diğer yolcular açısından uygun olmadığını söyledi.

Kabin memurlarının en zorlandığı durumlardan biri

Moore’un paylaştığı en sıra dışı olaylardan biri ise uçuş sırasında hayatını kaybeden evcil hayvanlarla ilgiliydi. Kabin ekibinin böyle durumlarda uçuşu her zaman yönlendiremeyeceğini belirten Moore, bu tür olayların kabin içinde ciddi hijyen ve koku sorunlarına yol açabildiğini ifade etti.

Uçak tuvaletlerinde bile şaşırtıcı manzaralar

Kabin memuru videonun sonunda ise uçak tuvaletinde karşılaştığı bir olayı anlattı. Lavaboda bırakılmış kullanılmış bir tampon gördüğünü söyleyen Moore, bazı yolcu davranışlarının hem kabin ekibi hem de diğer yolcular için oldukça zorlayıcı olabildiğini dile getirdi.

Yaşam Editörü
