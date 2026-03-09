Uçuş Görevlisi Açıkladı: Uçaklarda Tanık Olduğu En İğrenç Olaylar
Yıllardır kabin memuru olarak çalışan bir uçuş görevlisi, uçaklarda tanık olduğu en rahatsız edici olayları paylaştı. Sosyal medyada gündem olan açıklamalar, kabin içindeki bazı yolcu davranışlarının ciddi hijyen sorunlarına yol açabildiğini ortaya koydu. Özellikle koltuklar ve tepsilerle ilgili uyarılar dikkat çekti.
Bir kabin memurunun sosyal medyada paylaştığı deneyimler, uçak yolculuklarında pek çok kişinin farkında olmadığı hijyen sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.
Tepsiler düşündüğünüz kadar temiz olmayabilir.
