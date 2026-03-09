Astronotlar Gelecekte Ay’da Yetiştirdikleri Nohutları Yiyebilir

Ayrıca bitkilerin büyümesini desteklemek için nohut tohumları, köklerle simbiyotik ilişki kuran arbusküler mikoriza mantarıyla kaplandı. Bu mantar türü, bitkinin ihtiyaç duyduğu bazı besinleri almasına yardımcı olurken ağır metallerin emilimini de azaltabiliyor.

Deneylerde Ay tozu oranı yüzde 75’e kadar olan karışımlarda hasat edilebilir nohut elde edildi. Ancak regolit oranı daha da arttığında bitkilerin strese girdiği ve erken dönemde kuruduğu gözlemlendi.

Araştırmada ayrıca bitkilerin köklerine doğrudan su ulaştıran pamuk fitili temelli bir sulama sistemi de kullanıldı. Bu yöntemin suyun sınırlı olduğu uzay ortamında bitki yetiştirmek için pratik bir çözüm sunabileceği belirtiliyor.