Astronotlar Gelecekte Ay’da Yetiştirdikleri Nohutları Yiyebilir
Bilim insanları, Ay toprağını taklit eden bir ortamda nohut yetiştirmeyi başararak uzayda gıda üretimi konusunda dikkat çekici bir adım attı. Araştırmaya göre gelecekte astronotlar, uzun görevlerde ihtiyaç duydukları besinlerin bir kısmını Ay’da kendileri yetiştirebilir. Ancak elde edilen mahsulün insan tüketimi için güvenli olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil.
Bilim insanları, gelecekte Ay görevlerinde görev yapacak astronotların kendi gıdalarını uzayda yetiştirebileceğine dair önemli bir adım attı.
Araştırmacılar, bu ortamın bitkiler için uygun hale gelmesi amacıyla kırmızı Kaliforniya solucanlarının ürettiği ve besin açısından zengin olan solucan gübresini karışıma ekledi.
Bununla birlikte elde edilen nohutların insan tüketimi için güvenli olup olmadığı henüz net değil.
