İspanya’da Gençlere Konut Desteği: Bazı Evler 30 Bin Euro’ya Satıldı

Valencia bölgesinde bazı konutların fiyatı bir otomobil bedeline yakın seviyelerde gerçekleşti. En dikkat çekici satış Vilamarxant kasabasında kaydedildi; burada bir konut yalnızca 30 bin Euro’ya alıcı buldu. Ayrıca Valencia şehir merkezinde 31 bin 500 Euro’ya satılan bir konutun bulunması da dikkat çekti.

Bununla birlikte düşük fiyatlı satışlar yalnızca tek bir yerle sınırlı değil. Alaquàs, Aielo de Malferit, Alberic, Algemesí, Alzira, Chelva, Alcoy, Castalla, Font de la Figuera, Ibi, Onda, Pego ve La Vall d’Uixó gibi çeşitli kasabalarda da 40 bin Euro’nun altında konut satışlarının gerçekleştiği bildirildi. Resmi verilere göre bölgede en az 15 farklı belediyede bu fiyat aralığında satış yapıldı.