İspanya’da Gençlere Konut Desteği: Bazı Evler 30 Bin Euro’ya Satıldı
İspanya’da konut fiyatlarının yükseldiği bir dönemde Valencia bölgesinden dikkat çekici veriler geldi. 45 yaş altındaki vatandaşları destekleyen konut programı kapsamında bazı evlerin 30 bin Euro gibi oldukça düşük fiyatlara satıldığı açıklandı.
İspanya’da konut fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde bile bazı bölgelerde oldukça düşük bedellerle ev sahibi olmak mümkün olabiliyor.
Açıklanan veriler programın beklenmedik bir sonucu olduğunu da gösterdi.
Ancak uzmanlar bu tür fırsatların oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.
