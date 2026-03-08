MART
İspanya’da Gençlere Konut Desteği: Bazı Evler 30 Bin Euro’ya Satıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 11:17

İspanya’da konut fiyatlarının yükseldiği bir dönemde Valencia bölgesinden dikkat çekici veriler geldi. 45 yaş altındaki vatandaşları destekleyen konut programı kapsamında bazı evlerin 30 bin Euro gibi oldukça düşük fiyatlara satıldığı açıklandı.

İspanya’da konut fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde bile bazı bölgelerde oldukça düşük bedellerle ev sahibi olmak mümkün olabiliyor.

Valencia özerk bölgesinde yürütülen bir konut destek programının sonuçları, özellikle genç alıcılar için dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Program kapsamında bazı konutların yalnızca 30 bin Euro seviyesinde satılması, ülkede uygun fiyatlı konut tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Valencia bölgesinde uygulanan ve hükümet destekli bölgesel kamu yatırım ve finans kurumu Valencian Institute of Finance (IVF) tarafından yürütülen program, özellikle 45 yaş altındaki vatandaşların ilk konutlarını satın almasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Program çerçevesinde konut kredilerinin peşinatının belirli bir kısmı kamu tarafından garanti altına alınıyor. Böylece bankalar açısından risk azalırken, genç alıcıların finansmana erişimi de kolaylaşıyor.

Açıklanan veriler programın beklenmedik bir sonucu olduğunu da gösterdi.

Valencia bölgesinde bazı konutların fiyatı bir otomobil bedeline yakın seviyelerde gerçekleşti. En dikkat çekici satış Vilamarxant kasabasında kaydedildi; burada bir konut yalnızca 30 bin Euro’ya alıcı buldu. Ayrıca Valencia şehir merkezinde 31 bin 500 Euro’ya satılan bir konutun bulunması da dikkat çekti.

Bununla birlikte düşük fiyatlı satışlar yalnızca tek bir yerle sınırlı değil. Alaquàs, Aielo de Malferit, Alberic, Algemesí, Alzira, Chelva, Alcoy, Castalla, Font de la Figuera, Ibi, Onda, Pego ve La Vall d’Uixó gibi çeşitli kasabalarda da 40 bin Euro’nun altında konut satışlarının gerçekleştiği bildirildi. Resmi verilere göre bölgede en az 15 farklı belediyede bu fiyat aralığında satış yapıldı.

Ancak uzmanlar bu tür fırsatların oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

Gayrimenkul platformu Idealista’nın verilerine göre Valencia bölgesinde satışta bulunan yaklaşık 78 bin konutun yalnızca yüzde 2,6’sı 60 bin Euro veya daha düşük fiyatla listelenmiş durumda. Bu da düşük fiyatlı konutların istisnai bir kategori oluşturduğunu gösteriyor.

Öte yandan bölgede konut fiyatlarının genel seviyesi oldukça yüksek. 2025 yılı sonunda Valencia’da ortalama metrekare fiyatı yaklaşık 2 bin 619 Euro’ya ulaşmış durumda. Bu ortalamaya bakıldığında 30 bin Euro’luk bir konut teorik olarak yaklaşık 12 metrekarelik bir alana denk geliyor. Uzmanlara göre bu kadar düşük fiyatlı evler genellikle küçük yerleşimlerde bulunuyor veya ciddi tadilat gerektiriyor.

