Doktor Açıkladı: Melatonin İçeren Bazı İçecekler Daha İyi Uyumanıza Yardımcı Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 09:47

Uykuya dalmakta zorlananlar için akşam rutininde yapılacak küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir. Uzmanlara göre bazı içecekler, içerdiği doğal bileşenler sayesinde vücudun uykuya hazırlanmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle melatonin içeren bir içecek, son yıllarda “uyku dostu” seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Uykuya dalmakta zorlananların sayısı oldukça fazla.

Stres, günlük kaygılar ya da sağlık sorunları gibi pek çok etken, kaliteli bir gece uykusunu zorlaştırabiliyor. Uzmanlara göre ise akşam saatlerinde tercih edilen bazı içecekler, vücudun uykuya hazırlanmasına yardımcı olabilir.

DrFox Online Pharmacy’de görev yapan doktor Deborah Lee, akşam rutininin bir parçası olarak tüketilebilecek bazı içeceklerin uyku kalitesini destekleyebileceğini söylüyor. Lee’ye göre özellikle doğal melatonin içeren bazı içecekler, vücuda “uyku zamanı geldi” sinyalini verebiliyor.

Doğal melatonin kaynağı: Ekşi vişne suyu

Dr. Lee’nin önerilerinin başında ekşi vişne suyu geliyor. Bu içeceğin doğal olarak melatonin içerdiğini belirten Lee, melatoninin vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen temel hormonlardan biri olduğunu hatırlatıyor.

Melatonin, beynin uykuya geçiş sürecini başlatmasına yardımcı olur. Ekşi vişne suyu ise bu hormonu doğal olarak barındıran nadir içeceklerden biri olarak gösteriliyor. Bu nedenle bazı kişilerde akşam rutinine eklenmesi, daha kolay uykuya dalmayı destekleyebiliyor.

2025 yılında Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma da bu görüşü kısmen destekliyor. Yedi farklı çalışmanın incelendiği araştırmada, bazı katılımcılarda ekşi vişne tüketiminin uyku süresi ve uyku verimliliği gibi göstergelerde iyileşme sağladığı bildirildi. Ayrıca bazı çalışmalarda melatonin seviyelerinde artış ve iltihap göstergelerinde azalma da gözlemlendi.

Uykuyu destekleyebilecek diğer içecekler

Papatya çayı, uzun yıllardır rahatlatıcı bitki çayları arasında gösteriliyor. İçeriğinde bulunan apigenin adlı antioksidanın beyindeki bazı reseptörlere bağlanarak gevşeme ve uyku hissini artırabileceği düşünülüyor.

Ilık süt de geleneksel olarak önerilen seçeneklerden biri. Süt, vücudun serotonin ve melatonin üretiminde rol oynayan triptofan adlı amino asidi içeriyor. Ayrıca sıcak içeceklerin psikolojik olarak rahatlatıcı bir etki yaratabildiği de belirtiliyor.

Süt tüketmeyenler için badem sütü alternatif olabilir. Bademler magnezyum açısından zengin olduğu için kasların gevşemesine ve sinir sisteminin sakinleşmesine yardımcı olabiliyor.

Nane çayı ise kafein içermemesi ve sindirimi rahatlatıcı etkisi nedeniyle akşam saatlerinde tercih edilebiliyor. Sindirim problemleri bazı kişilerde uykuyu zorlaştırabildiği için bu tür içecekler dolaylı olarak uyku konforunu artırabiliyor.

