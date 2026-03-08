Doktor Açıkladı: Melatonin İçeren Bazı İçecekler Daha İyi Uyumanıza Yardımcı Olabilir

Stres, günlük kaygılar ya da sağlık sorunları gibi pek çok etken, kaliteli bir gece uykusunu zorlaştırabiliyor. Uzmanlara göre ise akşam saatlerinde tercih edilen bazı içecekler, vücudun uykuya hazırlanmasına yardımcı olabilir.

DrFox Online Pharmacy’de görev yapan doktor Deborah Lee, akşam rutininin bir parçası olarak tüketilebilecek bazı içeceklerin uyku kalitesini destekleyebileceğini söylüyor. Lee’ye göre özellikle doğal melatonin içeren bazı içecekler, vücuda “uyku zamanı geldi” sinyalini verebiliyor.