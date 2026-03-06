İki Türk Girişimcinin New York’ta Kurduğu Cognizo 1.8 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Platform aynı zamanda elde edilen verileri içerik optimizasyonu süreçlerine entegre ederek AEO odaklı içerik üretim iş akışları oluşturulmasına da yardımcı oluyor.

Şirket, pazarlama ekiplerine yapay zeka platformlarında görünürlük kazanmak için uçtan uca bir çözüm sunmayı hedefliyor. Platformda yer alan Cevap Motoru İçgörüleri, İçerik Optimizasyonu, yapay zekâ kaynaklı trafik analitiği ve soru/istem hacmi analizi gibi araçlar sayesinde markalar, yapay zekâ ortamlarında nasıl konumlandıklarını daha net şekilde ölçebiliyor.

Cevap Motoru İçgörüleri özelliği sayesinde yapay zekânın bir marka hakkında nasıl konuştuğu izlenebiliyor, rakiplerle kıyaslama yapılabiliyor ve görünürlük boşlukları tespit edilebiliyor. İçerik Optimizasyonu tarafında ise elde edilen içgörüler yapay zekâ destekli algoritmalarla analiz edilerek her marka için önceliklendirilmiş aksiyon planları oluşturuluyor. Bu planlar hem markanın kendi sitesi içindeki içerikleri hem de PR, bağlı kuruluşlar ve sosyal medya gibi dış kanalları kapsayan bütünsel bir strateji sunuyor.

Her gün milyonlarca veri noktasını analiz eden Cognizo, pazarlama ekiplerinin yapay zeka görünürlüğü stratejilerini ölçülebilir ve geliştirilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket ürününü 2025 baharında piyasaya sürdü ve kısa süre içinde ABD pazarında LG, Wellhub ve Prezi gibi global şirketleri müşteri portföyüne ekledi.

Cognizo’nun teknik kurucu ortağı Alp Aysan’ın daha önce Microsoft’ta Copilot ekibinde özellikle agentic search reliability alanında çalışmış olması da dikkat çeken detaylar arasında. Kurucu ekip, üretken yapay zekanın tüketici davranışlarını ve pazarlama stratejilerini köklü biçimde dönüştürdüğüne inanıyor.