İki Türk Girişimcinin New York’ta Kurduğu Cognizo 1.8 Milyon Dolar Yatırım Aldı
New York merkezli AEO platformu Cognizo, 1.8 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı. Türk girişimciler Deniz Özcan ve Alp Aysan tarafından kurulan şirket, markaların üretken yapay zekâ platformlarındaki görünürlüğünü analiz etmeye ve optimize etmeye odaklanıyor. Yeni yatırımın ürün geliştirme ve küresel büyüme hedeflerini desteklemesi planlanıyor.
New York merkezli Cevap Motoru Optimizasyonu (AEO) platformu Cognizo, 1.8 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladığını duyurdu.
Cognizo’nun geliştirdiği platform, markaların ChatGPT, Gemini ve Claude gibi üretken yapay zeka araçlarında nasıl anıldığını, hangi kaynaklarla referans verildiğini ve bu bahsedilme biçiminin tonunu analiz edebiliyor.
