İki Türk Girişimcinin New York’ta Kurduğu Cognizo 1.8 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Metehan Bozkurt
06.03.2026 - 17:59

New York merkezli AEO platformu Cognizo, 1.8 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı. Türk girişimciler Deniz Özcan ve Alp Aysan tarafından kurulan şirket, markaların üretken yapay zekâ platformlarındaki görünürlüğünü analiz etmeye ve optimize etmeye odaklanıyor. Yeni yatırımın ürün geliştirme ve küresel büyüme hedeflerini desteklemesi planlanıyor.

New York merkezli Cevap Motoru Optimizasyonu (AEO) platformu Cognizo, 1.8 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladığını duyurdu.

Deniz Özcan ve Alp Aysan tarafından kurulan girişimin yatırım turuna ABD merkezli Mana Ventures ve Treeo VC’nin yanı sıra Galata Business Angels (GBA) ve çeşitli melek yatırımcılar katıldı.

Yatırımcılar arasında Arif Akdağ, Emre Kurttepeli, Kaan Boyner, Görkem Güven, Mustafa Kıral, Bülent Çelebi, Emrah Ünal, Esat Uğurlu, Saruhan Tan, Naci Topçuoğlu ve Ata Uzunhasan yer alırken, Cisco’ya satılan Socio’nun kurucularının oluşturduğu Orange.fund da Cognizo’nun ilk yatırımcıları arasında bulunuyor ve bu turda da şirkete destek vermeyi sürdürdü. Şirket, elde edilen kaynağı ürün geliştirme, kritik ekip genişletmeleri, pazara açılma stratejileri ve büyüme hedeflerini hızlandırmak için kullanmayı planlıyor.

Cognizo’nun geliştirdiği platform, markaların ChatGPT, Gemini ve Claude gibi üretken yapay zeka araçlarında nasıl anıldığını, hangi kaynaklarla referans verildiğini ve bu bahsedilme biçiminin tonunu analiz edebiliyor.

Platform aynı zamanda elde edilen verileri içerik optimizasyonu süreçlerine entegre ederek AEO odaklı içerik üretim iş akışları oluşturulmasına da yardımcı oluyor.

Şirket, pazarlama ekiplerine yapay zeka platformlarında görünürlük kazanmak için uçtan uca bir çözüm sunmayı hedefliyor. Platformda yer alan Cevap Motoru İçgörüleri, İçerik Optimizasyonu, yapay zekâ kaynaklı trafik analitiği ve soru/istem hacmi analizi gibi araçlar sayesinde markalar, yapay zekâ ortamlarında nasıl konumlandıklarını daha net şekilde ölçebiliyor.

Cevap Motoru İçgörüleri özelliği sayesinde yapay zekânın bir marka hakkında nasıl konuştuğu izlenebiliyor, rakiplerle kıyaslama yapılabiliyor ve görünürlük boşlukları tespit edilebiliyor. İçerik Optimizasyonu tarafında ise elde edilen içgörüler yapay zekâ destekli algoritmalarla analiz edilerek her marka için önceliklendirilmiş aksiyon planları oluşturuluyor. Bu planlar hem markanın kendi sitesi içindeki içerikleri hem de PR, bağlı kuruluşlar ve sosyal medya gibi dış kanalları kapsayan bütünsel bir strateji sunuyor.

Her gün milyonlarca veri noktasını analiz eden Cognizo, pazarlama ekiplerinin yapay zeka görünürlüğü stratejilerini ölçülebilir ve geliştirilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket ürününü 2025 baharında piyasaya sürdü ve kısa süre içinde ABD pazarında LG, Wellhub ve Prezi gibi global şirketleri müşteri portföyüne ekledi.

Cognizo’nun teknik kurucu ortağı Alp Aysan’ın daha önce Microsoft’ta Copilot ekibinde özellikle agentic search reliability alanında çalışmış olması da dikkat çeken detaylar arasında. Kurucu ekip, üretken yapay zekanın tüketici davranışlarını ve pazarlama stratejilerini köklü biçimde dönüştürdüğüne inanıyor.

