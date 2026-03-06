Araştırma: Z Kuşağının Üçte Biri İlişkilerde Son Sözün Erkekte Olması Gerektiğini Düşünüyor

Katılımcıların yüzde 33’ü ise önemli kararların son sözünün erkeklerde olması gerektiğini düşünüyor.

Bununla birlikte genç erkekler arasında geleneksel cinsiyet rolleriyle ilgili başka görüşler de öne çıktı. Ankete katılan Z kuşağı erkeklerinin yüzde 21’i, “gerçek bir kadının cinsel ilişkiyi başlatmaması gerektiğini” savundu. Aynı görüşe katılan Z kuşağı kadınlarının oranı ise yüzde 12’de kaldı.

Araştırma, erkeklik algısına ilişkin katı beklentilerin de genç erkekler arasında yaygın olduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 30’u erkeklerin arkadaşlarına “Seni seviyorum” dememesi gerektiğini düşünürken, yüzde 43’ü genç erkeklerin doğal olarak güçlü olmasalar bile fiziksel olarak sert görünmeye çalışmaları gerektiğini ifade etti.