Araştırma: Z Kuşağının Üçte Biri İlişkilerde Son Sözün Erkekte Olması Gerektiğini Düşünüyor
29 ülkede 23 binden fazla kişiyle yapılan uluslararası bir araştırma, Z kuşağı erkeklerinin bir bölümünün ilişkilerde daha geleneksel rolleri benimsediğini ortaya koydu. Ankete göre genç erkeklerin önemli bir kısmı, önemli kararlar söz konusu olduğunda son sözün erkeklerde olması gerektiğini düşünüyor. Bulgular, toplumsal cinsiyet rolleri üzerine süren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uluslararası bir araştırma, genç erkeklerin bir bölümünün ilişkilerde geleneksel ve eşitsiz rol beklentilerini hala benimsediğini ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırma sonuçlarına göre Z kuşağı erkeklerinin yüzde 31’i “bir eşin kocasına her zaman itaat etmesi gerektiği” görüşüne katıldığını belirtti.
Ev içi sorumluluklar konusunda da benzer bir tablo ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın