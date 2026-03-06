onedio
Araştırma: Z Kuşağının Üçte Biri İlişkilerde Son Sözün Erkekte Olması Gerektiğini Düşünüyor

Araştırma: Z Kuşağının Üçte Biri İlişkilerde Son Sözün Erkekte Olması Gerektiğini Düşünüyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 17:25

29 ülkede 23 binden fazla kişiyle yapılan uluslararası bir araştırma, Z kuşağı erkeklerinin bir bölümünün ilişkilerde daha geleneksel rolleri benimsediğini ortaya koydu. Ankete göre genç erkeklerin önemli bir kısmı, önemli kararlar söz konusu olduğunda son sözün erkeklerde olması gerektiğini düşünüyor. Bulgular, toplumsal cinsiyet rolleri üzerine süren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Uluslararası bir araştırma, genç erkeklerin bir bölümünün ilişkilerde geleneksel ve eşitsiz rol beklentilerini hala benimsediğini ortaya koydu.

Özellikle Z kuşağı erkekleri arasında kadınların partnerlerine itaat etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı dikkat çekti. Bulgular modern değerlerle geleneksel toplumsal normlar arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

İngiltere merkezli araştırma şirketi Ipsos ile King’s Business School bünyesindeki Global Institute for Women’s Leadership tarafından yürütülen araştırma, 29 ülkede 23 binden fazla kişiyle yapılan anketlere dayanıyor. Çalışma, farklı kuşakların toplumsal cinsiyet rolleri hakkındaki görüşlerini karşılaştırmayı amaçladı.

Araştırma sonuçlarına göre Z kuşağı erkeklerinin yüzde 31’i “bir eşin kocasına her zaman itaat etmesi gerektiği” görüşüne katıldığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 33’ü ise önemli kararların son sözünün erkeklerde olması gerektiğini düşünüyor.

Bununla birlikte genç erkekler arasında geleneksel cinsiyet rolleriyle ilgili başka görüşler de öne çıktı. Ankete katılan Z kuşağı erkeklerinin yüzde 21’i, “gerçek bir kadının cinsel ilişkiyi başlatmaması gerektiğini” savundu. Aynı görüşe katılan Z kuşağı kadınlarının oranı ise yüzde 12’de kaldı.

Araştırma, erkeklik algısına ilişkin katı beklentilerin de genç erkekler arasında yaygın olduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 30’u erkeklerin arkadaşlarına “Seni seviyorum” dememesi gerektiğini düşünürken, yüzde 43’ü genç erkeklerin doğal olarak güçlü olmasalar bile fiziksel olarak sert görünmeye çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Ev içi sorumluluklar konusunda da benzer bir tablo ortaya çıktı.

Ev içi sorumluluklar konusunda da benzer bir tablo ortaya çıktı.

Z kuşağı erkeklerinin yüzde 21’i çocuk bakımına aktif şekilde katılan erkeklerin daha az “erkeksi” görüldüğünü söyledi.

Araştırmacılar, bu sonuçların genç kuşak içinde modern eşitlik söylemi ile geleneksel toplumsal beklentiler arasında bir gerilim olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Uzmanlara göre birçok kişi eşitlik fikrine destek verdiğini ifade etse de kültürel ve sosyal baskılar, insanların daha geleneksel rolleri benimsemesine yol açabiliyor.

