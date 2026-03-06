Boşandıktan Sonra Çocuklarıyla Garajda Yaşadı, Hayatını Baştan Kurdu
Boşanma sürecinin ardından hayatı tamamen değişen iki çocuk annesi bir kadın, bir dönem çocuklarıyla birlikte bir garajda yaşamak zorunda kaldı. Zorlu geçen bu sürecin ardından yeniden ayağa kalkmayı başaran kadın, azmi sayesinde hayatını baştan kurdu. Yaşadıklarını paylaşan kadın, o günlerin kendisi için büyük bir mücadele olduğunu söylüyor.
İngiltere’de yaşayan iki çocuk annesi bir kadın, boşanma sürecinin ardından hayatının bir anda altüst olduğunu ve bir dönem çocuklarıyla birlikte bir garajda yaşamak zorunda kaldığını anlattı.
Boşanmanın ardından ekonomik olarak zor bir döneme giren Adamou, iki küçük çocuğuyla birlikte kız kardeşinin evinin garajına taşındı.
Zamanla hayatını yeniden kurmaya karar veren Adamou, gece okuluna giderek yaşam koçluğu eğitimi aldı ve kendi pazarlama şirketini kurdu.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
