Boşandıktan Sonra Çocuklarıyla Garajda Yaşadı, Hayatını Baştan Kurdu

Yaklaşık bir çift kişilik oda büyüklüğündeki bu alanda çocukları için ranzalar, kendisi için ise bir futon bulunuyordu. Odada banyo olmadığı için geceleri çocukları tuvalete götürmek için dışarı çıkmak zorunda kaldığını anlatan Adamou, o dönemi “bazı günler gerçekten yıkıcıydı” sözleriyle tarif ediyor.

Başlangıçta geçici olması planlanan bu durum yaklaşık bir yıl sürdü. O dönemde kendi banka hesabı veya kişisel birikimi olmadığını söyleyen Adamou, bunun kendisini oldukça savunmasız hissettirdiğini belirtiyor. Çocuklarının durumu bir oyun gibi görmesine rağmen, yaşanan zorluğun farkında olan kişinin kendisi olduğunu ifade ediyor.