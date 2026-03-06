onedio
Boşandıktan Sonra Çocuklarıyla Garajda Yaşadı, Hayatını Baştan Kurdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 16:25

Boşanma sürecinin ardından hayatı tamamen değişen iki çocuk annesi bir kadın, bir dönem çocuklarıyla birlikte bir garajda yaşamak zorunda kaldı. Zorlu geçen bu sürecin ardından yeniden ayağa kalkmayı başaran kadın, azmi sayesinde hayatını baştan kurdu. Yaşadıklarını paylaşan kadın, o günlerin kendisi için büyük bir mücadele olduğunu söylüyor.

İngiltere’de yaşayan iki çocuk annesi bir kadın, boşanma sürecinin ardından hayatının bir anda altüst olduğunu ve bir dönem çocuklarıyla birlikte bir garajda yaşamak zorunda kaldığını anlattı.

Zorlu sürecin ardından yeniden ayağa kalkmayı başaran kadın, bugün kendi işini kurarak hayatını tamamen değiştirdi.

Kent bölgesinde yaşayan 44 yaşındaki Claire Adamou, yıllarca eşi ve çocuklarıyla birlikte beş odalı bir evde konforlu bir yaşam sürüyordu. Hatta iki ayrı mülk sahibi olan Adamou, hayatının bu kadar hızlı değişeceğini hiç düşünmediğini söylüyor. Ancak evliliğinde yaşanan sorunlar ve sürekli artan tartışmalar sonunda boşanma kararı aldı.

Boşanmanın ardından ekonomik olarak zor bir döneme giren Adamou, iki küçük çocuğuyla birlikte kız kardeşinin evinin garajına taşındı.

Yaklaşık bir çift kişilik oda büyüklüğündeki bu alanda çocukları için ranzalar, kendisi için ise bir futon bulunuyordu. Odada banyo olmadığı için geceleri çocukları tuvalete götürmek için dışarı çıkmak zorunda kaldığını anlatan Adamou, o dönemi “bazı günler gerçekten yıkıcıydı” sözleriyle tarif ediyor.

Başlangıçta geçici olması planlanan bu durum yaklaşık bir yıl sürdü. O dönemde kendi banka hesabı veya kişisel birikimi olmadığını söyleyen Adamou, bunun kendisini oldukça savunmasız hissettirdiğini belirtiyor. Çocuklarının durumu bir oyun gibi görmesine rağmen, yaşanan zorluğun farkında olan kişinin kendisi olduğunu ifade ediyor.

Zamanla hayatını yeniden kurmaya karar veren Adamou, gece okuluna giderek yaşam koçluğu eğitimi aldı ve kendi pazarlama şirketini kurdu.

Ardından yeniden ev sahibi olan Adamou, birkaç yıl önce çalıştığı dönemde tanıştığı Michael ile evlendi. Çift bugün birlikte turnelere çıkıyor; Adamou eşinin sahne şovlarında DJ ve sahne yöneticisi olarak görev alıyor.

Yaşadığı deneyimleri kitap haline getiren Adamou, zorlu sürecin ardından hem kendisi hem de çocukları için yeniden ayağa kalktığını söylüyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
