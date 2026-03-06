Meteor Füzesi Gökyüzünde Dengeleri Değiştiriyor: Kaçış Alanı Daralıyor

Yunanistan’ın Fransa’dan aldığı Rafale savaş uçaklarıyla birlikte Meteor füzelerini de envanterine katması, bölgede hava-hava muharebeleri açısından menzil avantajı tartışmalarını gündeme getirdi. Türkiye ise bu dengeyi sağlamak amacıyla Eurofighter Typhoon tedarikiyle birlikte aynı füze sistemine erişmeyi hedefliyor.

Eurofighter Typhoon’un güçlü motorları ve gelişmiş aviyonik sistemleri, hava üstünlüğü görevleri için önemli bir platform sunuyor. Ancak bu uçağın yalnızca klasik hava-hava füzeleriyle kullanılması durumunda Meteor taşıyan bir rakip platforma karşı dezavantaj oluşabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle Meteor’un Typhoon paketiyle birlikte temin edilmesi Ankara açısından kritik görülüyor.

Meteor’un Türkiye’ye satışı ise yalnızca teknik değil diplomatik bir süreç gerektiriyor. Füze, çok uluslu bir Avrupa programı kapsamında üretildiği için satışın İngiltere ve İtalya’nın yanı sıra Fransa’nın da onayını gerektirdiği biliniyor. Bu nedenle Avrupa başkentleri arasında yürütülen diplomatik görüşmeler, sürecin sonucunu belirleyecek önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Türkiye, uzun vadede dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi hava-hava füze projelerini de sürdürüyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKHAN füzesi, Meteor sınıfı bir sistem olarak görülürken farklı menzil ve görev profillerine sahip başka projeler de devam ediyor. Ancak bu projelerin tamamlanmasına kadar geçecek süreçte Meteor gibi ileri teknoloji sistemlerin