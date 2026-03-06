Meteor Füzesi Gökyüzünde Dengeleri Değiştiriyor: Kaçış Alanı Daralıyor
Modern hava muharebelerinde menzil ve hız avantajı kritik bir rol oynuyor. RamJet motor teknolojisiyle geliştirilen Meteor füzesi, yüksek hızını hedefe kadar koruyarak bu alanda öne çıkıyor. Geniş “kaçış yok bölgesi” sayesinde hava savaşlarının dengelerini değiştirebilecek bir sistem olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: SavunmaSanayiST.com
Modern hava muharebelerinde menzil ve hız avantajı belirleyici rol oynarken, Meteor füzesi bu alanda dikkat çeken teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor.
Meteor, Avrupa merkezli savunma şirketi MBDA tarafından geliştirilen görüş ötesi hava-hava füzesi olarak biliniyor.
Meteor’u benzerlerinden ayıran en önemli unsur ise RamJet motor teknolojisi.
Türkiye’nin Meteor füzesine yönelik ilgisi de bu stratejik avantajla bağlantılı.
