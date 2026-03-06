onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Meteor Füzesi Gökyüzünde Dengeleri Değiştiriyor: Kaçış Alanı Daralıyor

Meteor Füzesi Gökyüzünde Dengeleri Değiştiriyor: Kaçış Alanı Daralıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 14:34

Modern hava muharebelerinde menzil ve hız avantajı kritik bir rol oynuyor. RamJet motor teknolojisiyle geliştirilen Meteor füzesi, yüksek hızını hedefe kadar koruyarak bu alanda öne çıkıyor. Geniş “kaçış yok bölgesi” sayesinde hava savaşlarının dengelerini değiştirebilecek bir sistem olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Modern hava muharebelerinde menzil ve hız avantajı belirleyici rol oynarken, Meteor füzesi bu alanda dikkat çeken teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor.

Modern hava muharebelerinde menzil ve hız avantajı belirleyici rol oynarken, Meteor füzesi bu alanda dikkat çeken teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor.

RamJet itki sistemi sayesinde hedefe kadar yüksek hızını koruyabilen füze, “kaçış yok bölgesi” olarak bilinen kritik menzil alanını önemli ölçüde genişletiyor. Türkiye’nin Eurofighter Typhoon tedarikiyle birlikte Meteor füzesi edinme isteği de bu nedenle savunma gündeminde öne çıkan başlıklardan biri haline gelmiş durumda.

Meteor, Avrupa merkezli savunma şirketi MBDA tarafından geliştirilen görüş ötesi hava-hava füzesi olarak biliniyor.

Meteor, Avrupa merkezli savunma şirketi MBDA tarafından geliştirilen görüş ötesi hava-hava füzesi olarak biliniyor.

Yaklaşık 3,7 metre uzunluğa ve 190 kilogram ağırlığa sahip olan füze, ara safhada ateşleyen uçağın radarından, son aşamada ise kendi aktif radar arayıcı başlığından aldığı verilerle hedefe yöneliyor. Parçacıklı harp başlığıyla donatılan sistem, özellikle yüksek manevra kabiliyetine sahip hava hedeflerine karşı etkili olacak şekilde tasarlandı.

Meteor’u benzerlerinden ayıran en önemli unsur ise RamJet motor teknolojisi.

Meteor’u benzerlerinden ayıran en önemli unsur ise RamJet motor teknolojisi.

Geleneksel hava-hava füzelerinin çoğu katı yakıtlı roket motoru kullanıyor. Bu motorlar füzeyi kısa sürede çok yüksek hızlara çıkarıyor ancak yakıt tükendiğinde füze hedefe doğru enerjisini kaybederek süzülmeye başlıyor. Meteor ise RamJet motoru sayesinde uçuş boyunca sürekli itki üretebiliyor ve hızını hedefe yaklaşana kadar büyük ölçüde koruyabiliyor.

Bu durum, hava savaşlarında kritik bir kavram olan “No Escape Zone” yani kaçış yok bölgesini doğrudan etkiliyor. Bir hedefin manevra yaparak bile kaçamayacağı menzil aralığı olarak tanımlanan bu bölge, füzenin hızını ve enerjisini ne kadar süre koruyabildiğiyle yakından ilişkili. Açık kaynaklarda Meteor’un azami menzilinin yaklaşık 150 kilometre, kaçış yok bölgesinin ise yaklaşık 90 kilometre seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu değerler, birçok NATO ülkesinin kullandığı AIM-120 AMRAAM füzelerine kıyasla önemli bir avantaj anlamına geliyor.

Türkiye’nin Meteor füzesine yönelik ilgisi de bu stratejik avantajla bağlantılı.

Türkiye’nin Meteor füzesine yönelik ilgisi de bu stratejik avantajla bağlantılı.

Yunanistan’ın Fransa’dan aldığı Rafale savaş uçaklarıyla birlikte Meteor füzelerini de envanterine katması, bölgede hava-hava muharebeleri açısından menzil avantajı tartışmalarını gündeme getirdi. Türkiye ise bu dengeyi sağlamak amacıyla Eurofighter Typhoon tedarikiyle birlikte aynı füze sistemine erişmeyi hedefliyor.

Eurofighter Typhoon’un güçlü motorları ve gelişmiş aviyonik sistemleri, hava üstünlüğü görevleri için önemli bir platform sunuyor. Ancak bu uçağın yalnızca klasik hava-hava füzeleriyle kullanılması durumunda Meteor taşıyan bir rakip platforma karşı dezavantaj oluşabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle Meteor’un Typhoon paketiyle birlikte temin edilmesi Ankara açısından kritik görülüyor.

Meteor’un Türkiye’ye satışı ise yalnızca teknik değil diplomatik bir süreç gerektiriyor. Füze, çok uluslu bir Avrupa programı kapsamında üretildiği için satışın İngiltere ve İtalya’nın yanı sıra Fransa’nın da onayını gerektirdiği biliniyor. Bu nedenle Avrupa başkentleri arasında yürütülen diplomatik görüşmeler, sürecin sonucunu belirleyecek önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Türkiye, uzun vadede dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi hava-hava füze projelerini de sürdürüyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKHAN füzesi, Meteor sınıfı bir sistem olarak görülürken farklı menzil ve görev profillerine sahip başka projeler de devam ediyor. Ancak bu projelerin tamamlanmasına kadar geçecek süreçte Meteor gibi ileri teknoloji sistemlerin

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın